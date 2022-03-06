"Лікарі без кордонів": Гуманітарна ситуація в Маріуполі катастрофічна

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Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 6 березня.
Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Хроніки 24 лютого - 5 березня читайте тут.
DW стежить за подіями неділі, 6 березня (час київський).
++03.30++
Гуманітарна ситуація у Маріуполі "катастрофічна", заявляє міжнародна організація "Лікарі без кордонів" (MSF). Координатор програм організації в Україні сказав агенції AFP, що ситуація погіршується "з дня на день". "Нагально необхідно", щоб цивільне населення залишило місто через гуманітарний коридор. Люди в місті мають проблеми з доступом до питної води, пояснив представник "Лікарів без кордонів", і це є, за його словами, найістотнішою проблемою. Також у місті відімкнено електро- та енергопостачання. "Продукти закінчуються, крамниці порожні", - наголосили у "Лікарях без кордонів".
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++03.00++
Зеленський обговорив телефоном з Байденом питання подальшої підтримки Києва Вашингтоном, а також антиросійських санкцій. Про це президент України повідомив у Twitter. За даними американських ЗМІ, розмова тривала близько пів години. До того Зеленський розмовляв телефоном з прем'єр-міністром Ізраїлю Беннетом.
++02.00++
Прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет, який у суботу відвідав Путіна, може найближчим часом провести переговори з лідерами ФРН та Франції, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на Jerusalem Post. Ізраїльські ЗМІ зазначають, що Беннет, судячи з усього, має намір допомогти хнайти рішення української проблеми. Раніше, про те, що до Москви прилетів Беннет, повідомила пресслужба Кремля.
++01.30++
У Вашингтоні приземлився російський літак, який мав на це спеціальний дозвіл. Літак прибув, щоб забрати дипломатів з ООН, яких днями оголосили персонам нон грата через шпигунську діяльність, пише AFP. Як відомо, через вторгнення РФ в Україну, США, як і низка інших країн, заборонили ольоти російських літаків над своєю територією.
++01.20++
Запит України щодо надання їй екстреного фінансування у розмірі 1,4 мільярда доларів буде винесений на розгляд Виконавчої ради Міжнародного валютного фонду (МВФ) наступного тижня, йдеться у заяві МВФ. Крім того, фонд веде переговори щодо варіантів фінансування з владою сусідньої Молдови. У заяві наголошується, що війна в Україні вже призвела до підвищення цін на енергоносії та зернові, змусила понад 1 мільйон людей залишити країну, а також спровокувала безпрецедентні санкції проти Росії. "Хоча ситуація залишається вкрай нестабільною, а перспективи виглядають надзвичайно невизначеними, економічні наслідки вже дуже серйозні, - пише МВФ. - Війна, що триває, і пов'язані з нею санкції також вплинуть на глобальну економіку".
++01.05++
Кабмін України встановив мораторій на виконання грошових та майнових зобов'язань перед Росією та пов'язаними з нею особами. Заборона пояснюється забезпеченням національних інтересів України. Мораторій діє на відчуження, передачу в заставу та будь-які інші дії, які можуть спричинити вилучення нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, судів внутрішнього плавання особами, пов'язаними з Росією.
++00.55++
Президент США Джо Байден звернувся до громадян РФ та заявив, що він не вірить у те, що росіяни хочуть війни, яка зараз триває в Україні. "Я не вірю, що ви хочете кривавої, руйнівної війни проти України - країни та народу, з якими вас пов'язують такі глибокі споріднені, історичні та культурні узи", - наводить слова Байдена пресслужба Держдепартаменту США на своїй сторінці у Twitter.
++00.39++
Mastercard та Visa зупинили свій бізнес в Росії. Кредитні картки, видані місцевими банками, не обслуговуватимуться, повідомили американські концерни у своїх заявах. Також картки, видані за кордоном, не обслуговуватимуиться в Росії.
++00.35++
Mastercard незабаром, як і Visa, не обслуговуватиме Росію та росіян за кордоном. Про це своєму Facebook написав міністр закордонних справ України Дитьоро Кулеба.
++00.30++
Конгресмени США надали обіцянку президентові України Володимиру Зеленському дати "зелене світло" виділенню запитаних Білим домом десяти мільярдів доларів. Після розмови через відеозв'язок з Зеленським сенатор-республіканець Стів Дейнс заявив, що всі єдині у необхідності допомогти Україні. За даними Білого дому, кошти мають бути використані на додаткову гуманітарну, безпекову та еконоимічну пілтримку України. Зеленський вимагав, зокрема, запровадження ще більш жорстких санкцій щодо Росії у енергетичному та газовому секторах.
++00.20++
З початку війни до Польщі прибули понад 827 600 біженців із України, повідомили у польській прикордонній службі. Тільки з 00.00 до 15.00 за місцевим часом 5 березня кордон перетнули 74 тисячі людей, написали прикордонники Twitter.
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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомила про виділення першого траншу у розмірі 500 мільйонів євро для допомоги біженцям з України, а також про рішення надати їм право на проживання в ЄС протягом щонайменше року. "ЄС виділяє перший транш у розмірі 500 мільйонів євро для допомоги біженцям, і на цьому тижні ми подбали про те, щоб вони отримали право на проживання в ЄС мінімум на рік. Біженці з України заслуговують на нашу солідарність і підтримку, як і країни, які їх приймають", - написала фон дер Ляєн у Twitter.