Лідери ЄС розглянуть заявку України на членство наприкінці червня

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 30 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами першої половини вівторка, 31 травня (час київський).

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За даними джерел американського видання The Washington Post, президент США Джо Байден не виключає зовсім відправку Україні ракетних систем залпового вогню, але роздумує над наданням систем із меншою дальністю. Напередодні Байден заявив журналістам, що США не відправлятимуть в Україну ракетні системи, які можуть вразити територію РФ. За даними WP, якщо Сполучені Штати нададуть Україні РСЗВ, то не тактичні, які стріляють на майже 300 кілометрів, на які розраховує Київ, а з дальністю пострілу близько 70 кілометрів.

++08.37++

Лідери ЄС обговорять заявку України на членство наприкінці червня

Лідери країн Європейського Союзу обговорять заявку України на членство в ЄС під час саміту 23-24 червня. Про це йдеться в підсумковій заяві їхньої зустрічі 30 травня. "Європейська Рада бере до уваги підготовку Європейськогю Комісією висновків по заявці на членство в ЄС України, а також Молдови та Грузії, і повернеться до цього питання на червневій зустрічі", - сказано в комюніке.

++08.04++

РФ нанесла ракетний удар по Слов'янську, є жертви

Щонайменше троє людей загинули, шестеро поранені в результаті ракетного удару, завданого армією РФ вночі по Слов'янську Донецької області. Голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко зауважив, що про точну кількість жертв та постраждалих можна буде говорити по завершенню рятувальних робіт.

++07.55++

Європейська рада підтримала виділення Україні дев'яти мільярдів євро макрофінансової допомоги, повідомив її голова Шарль Мішель. "Європейська рада разом із G7 продовжить допомагати Україні покривати поточні фінансові потреби. Європейська рада готова виділити Україні 9 млрд євро", - написав він у Twitter. За даними джерела DW у структурах Європейського Союзу, це офіційне повідомлення. Тепер Європейська Комісія розробить та представить формальну пропозицію макрофінансової допомоги, яку розгляне та затвердить Рада ЄС і Європейський парламент.

++07.40++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

Армія РФ знову здійснювала мінометні обстріли населених пунктів у прикордонних районах Чернігівщини та Сумщини, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. На Харківському напрямку росіяни не проводили активних дій, але обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Терни, Лозова, Протопопівка, Рудневе, Соколівка та інших. "На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу, проводить вивчення імовірних шляхів висування, постачання озброєння та військової техніки, матеріальних засобів з території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

На Слов'янському напрямку основні зусилля РФ зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та маршрутів постачання, створенні умов для подальшого наступу. Там російська армія обрістрялила цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха та Велика Комишуваха. ЗСУ відбили спробу штурму в районі населеного пункту Довгеньке.

На Донецькому напрямку армія РФ здійснює вогневе ураження підрозділів ЗСУ з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення. Основні зусилля росіяни зосереджують на встановленні контролю над Сєверодонецьком. Там продовжуються бої, як і в районі населених пунктів Тошківка, Золоте, Комишуваха, Ниркове, Берестове, Покровське, Доломітне, де російська армія веде штурмові дії.

На Лиманському напрямку армія РФ здійснює перегрупування та підготовку до наступу. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни намагаються посилити угруповання та поповнити втрати за рахунок застарілої та відновленої техніки.

++07.21++

Лідери Європейського Союзу погодились на саміті включити до шостого пакета санкцій проти РФ заборону найбільшому російському банку "Сбербанк" доступу до системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT. Вона дозволяє банкам швидко та безпечно комунікувати щодо транзакцій, а відключення від неї ускладнює отримання або здійснення міжнародних платежів.

Читайте також: Ембарго на російську нафту: про що домовилися у ЄС і як це вдалося

++06.49++

На сході України збираються максимальні бойові сили російської армії, заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні у ніч на 31 травня. За його словами, російські війська намагаються чинити дедалі більший тиск на українських солдатів на Донбасі. Найважливіші цілі для нападників - це Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ та Авдіївка. Крім того, 30 травня обстріляли також Харків і Сумську область.

Україна готується до масованого наступу російських частин на центр оборонної лінії на Донбасі в районі Слов'янська та Краматорська, які залишаються найбільшою міською агломерацією, яка залишається під контролем Києва. Тут також розташоване найвище командування ЗСУ на сході країни.

++05.57++

Учасники саміту ЄС підтримали озвучену раніше ініціативу, метою якої є пошук способів використання заморожених активів РФ для допомоги Україні. "Європейська рада підтримує вивчення варіантів, за умови їхньої відповідності європейському та міжнародному праву, націлених, зокрема, на використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України", - йдеться у заяві за підсумками першого дня саміту. Також учасники зустрічі найвищого рівня виступили за якнайшвидший розгляд пропозиції Єврокомісії, відповідно до якої порушення санкційного режиму ЄС має вважатися кримінальним злочином.

++05.13++

За даними Міністерства фінансів, які наводить інформаційна агенція "УНІАН", щомісячно дефіцит державного бюджету України становить 5 мільярдів доларів. Державний бюджет лише на третину фінансується з власних надходжень, решта дві третини - міжнародна грантова та кредитна допомога, повідомив у понеділок ввечері, 30 травня міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону. "Наші доходи за оптимістичними оцінками зараз покривають лише одну третину наших видатків, дві третини покриваються коштом запозичень і грантових коштів", - зазначив Марченко.

++04.45++

Санкції, що діють проти Росії, мають вплив на 86,8 відсотка російських компаній, випливає з доповіді, яку підготував апарат уповноваженого при президенті РФ із захисту прав підприємців Бориса Титова, повідомляє "Інтерфакс" у вівторок, 31 травня. 77,4% опитаних компаній змогли до них адаптуватися, а 11,7% цього зробити не зуміли і зупиняють бізнес - повністю або частково". 67,1% опитаних заявили, що відчувають результати економічного спаду. Лише 10,4% опитаних у рамках дослідження підприємців заявили, що їхній бізнес, як і раніше, стабільний і продовжує зростати.

++04.17++

Сепаратисти Південної Осетії відклали референдум щодо приєднання до Росії

Очільник самопроголошеної Південної Осетії Алан Гаглоєв призупинив своїм указом дію указу про призначення референдуму щодо входження невизнаної "республіки" до складу Росії. Причиною такого кроку, як повідомляє "Інтерфакс", Гаглоєв назвав "невизначеність правових наслідків питання, що виноситься на референдум". Гаглоєв доручив невідкладно провести з російською стороною консультації "з усього комплексу питань, пов'язаних з подальшою інтеграцією Республіки Південна Осетія та Російської Федерації". Самопроголошений "президент" зазначив, що вважає "неприпустимим одностороннє рішення референдуму з питань, що стосуються законних прав та інтересів РФ".

Читайте детальніше: Референдум про приєднання Південної Осетії до РФ відклали

++03.29++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) привітав компроміс щодо ембарго щодо російської нафти, досягнутий на саміті ЄС. "Євросоюз єдиний, - написав Шольц у Twitter у ніч на вівторок. - Ми домовилися про нові жорсткі санкції щодо Росії". За його словами, ембарго стосуватиметься значної частини постачання російської нафти до Європи. За оцінками експертів, обсяги імпорту скоротяться, щонайменше, на дві третини. Якщо, попри погоджені винятки, від купівлі російської нафти, як і очікується, відмовляться Польща і Німеччина, то імпорт скоротиться на 90 відсотків.

++02.48++

Окупанти починають видачу російських паспортів у Мелітополі

Окупаційна влада Мелітополя, що на Запоріжжі, розпочне у вівторок, 31 травня прийом документів для отримання російського громадянства. "У Мелітополі відкрито перший підрозділ Федеральної міграційної служби Російської Федерації. Із завтрашнього дня починається прийом документів, необхідних для отримання російського громадянства", - йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі "військово-цивільної адміністрації", призначеної Москвою в окупованому Мелітополі. Повідомлення цитує інформаційна агенція "Інтерфакс". У ньому окупаційна адміністрація зазначає, що умовою отримання російського паспорта не є відмова від українського громадянства.

Як повідомлялося, 25 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який передбачає видачу російських паспортів на захоплених Москвою територіях Запорізької та Херсонської областей.

++02.24++

Президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив про домовленість щодо ембарго на російську нафту. Про це він написав у Twitter під час саміту ЄС у Брюсселі. "Згода щодо заборони на експорт російської нафти до ЄС. Це негайно покриває понад двох третин нафтового імпорту з Росії, перерізаючи велетенське джерело фінансування її воєнної машини", - написав Мішель. Як відомо, близько двох третин російської нафти надходить до ЄС танкерами, а одна третина - нафтопроводом "Дружба". Очікується, що вже за півроку дії ембарго імпорт нафти з Росії скоротиться на 90 відсотків. Винятком буде передовсім Угорщина.

++01.57++

Французька прокуратура розпочала розслідування у зв'язку із загибеллю в Україні журналіста Фередеріка Леклерк-Імхоффа. Зокрема, розслідування ініційоване через навмисний замах на життя особи, захищеної міжнародним правом, повідомило агентство AFP. 32-річний французький журналіст загинув 30 травня неподалік Сєверодонецька, супроводжуючи цивільних осіб, яких евакуювали з міста. Його колега зазнав легких поранень. З початку російської агресії французька прокуратура порушила п'ять справ про військові злочини, скоєні стосовно громадян Франції в Україні.