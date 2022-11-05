Лідером правопопулістів Франції обрано 27-річного Барделлу

На з'їзді правопопулістської французької партії "Національне об'єднання" у суботу, 5 листопада, новим главою політсили було обрано 27-річного депутата Європарламенту Жордана Барделлу. Він здобув 85 відсотків підтримки делегатів з'їзду, випередивши Луї Аліо, мера південного міста Перпіньян, який набрав 15 відсотків.

Як пише AFP, перемога Барделли була передбачувана, оскільки саме його кандидатуру підтримувала багаторічна лідерка політсили Марін Ле Пен.

Сама Ле Пен після здобуття "Національним об'єднанням" найбільшої кількості місць в парламенті за всю історію існування політсили заявляла, що прагне зосередитися на парламентській роботі і, як очікується, зберігатиме значний вплив у партії, пише AP.

Попри поразку Ле Пен на виборах президента Франції, результат правих популістів на парламентських виборах в червні цього року більш ніж вдесятеро перевищив попередній - партія здобула 89 мандатів.

Барделла підтримує зусилля Ле Пен в очищенні політсили від антисемітської та екстремістської риторики, розпалених її батьком - засновником партії Жаном-Марі Ле Пен, якого виключили з лав політсили у 2015 році. Крім того, новий лідер ультраправих є прихильником антиімміграційної та протекціоністської лінії партії.

Як зауважує AFP, перед Барделлою постає складне завдання - забезпечити стійке фінансування "Національного об'єднання", щодо якого тривають розслідування через ймовірне зловживання державними коштами деякими членами, зокрема і самою Ле Пен.