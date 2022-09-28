Фаворитка в прем'єри Італії запевнила Україну в підтримці

217-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 28 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 27 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події середи, 28 вересня (час київський).

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Російські війська вночі завдали ударів з реактивних систем залпового вогню "Град" та важкої артилерії по Нікопольському району, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. По Нікополю вдарили тричі. В результаті пошкоджень зазнали 10 багатоповерхових і приватних будинків, ліцей, зупинка транспорту, газогони та шість ліній електропередач. Внаслідок ударів майже вісім тисяч домогосподарств залишилися без світла. Постраждалих немає.

++08.47++

Шольц назвав мобілізацію в РФ "актом розпачу" Путіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав мобілізацію в РФ черговою помилкою російського президента Володимира Путіна, "актом розпачу та дещо панічною реакцією на невдачі російських збройних сил на сході України".

Фото: picture alliance/dpa

Він також наголосив, що результати псевдореферендумів на окупованих Росією територіях України не матимуть значення для Німеччини.

"Ми не визнаємо результатів цих фіктивних "референдумів" і продовжимо підтримувати Україну з такою ж силою", - сказав Шольц в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung.

Читайте детальніше: Канцлер Німеччини Шольц назвав мобілізацію в РФ "актом розпачу" Путіна

++08.26++

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, виступаючи на пресконференції з міністром закордонних справ Індії, що Вашингтон не буде проти, якщо українська армія продовжить використовувати західну зброю на територіях України, які можуть увійти до складу Росії за підсумками псевдореферендумів. Блінкен назвав проведення "референдумів" анексією. За його словами, Україна має абсолютне право захищатися на всій своїй території, в тому числі повернути собі ті області, які були незаконно захоплені Росією.

Посол Росії у США Анатолій Антонов назвав це твердження таким, що наближає США "до небезпечної грані" та роблять країну "стороною конфлікту".

Тим часом речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що громадяни РФ, які ховаються від мобілізації, можуть подавати заяви на притулок у США. "Ми вважаємо, що незалежно від їхньої національності вони можуть подати заяву про надання притулку в США, і кожна заява буде розглянута на індивідуальній основі", - сказала вона. За її словами, американська влада вітає "всіх, хто шукає притулку". Водночас з її слів не випливало, що росіянам, які тікають від мобілізації, дадуть особливі умови надання притулку.

++08.01++

Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні заявив, що Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу.

За його словами, за час роботи "зернових коридорів" з українських портів на експорт відправили понад п'ять мільйонів тонн аграрної продукції. "232 судна вийшли. Якщо взяти тільки країни Африки, то наша аграрна продукція вже експортована в Алжир, Ефіопію, Єгипет, Лівію, Кенію, Сомалі, Судан, Туніс", - сказав Зеленський.

Щодо ситуації на фронті, президент України сказав: "Просуваємося вперед і звільняємо нашу землю". Він не повідомив деталей, але зауважив, що "вони будуть хороші".

++07.44++

"В російських окупаційних військах розпочався прийом особового складу, призваного за частковою мобілізацією", - йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України. Зокрема, поповнення прибуло до підрозділів 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії, які вибувають до зони бойових дій. "Підготовка з ним не проводилася взагалі" - пише генштаб. Також, повідомляється, що до російських підрозділів, які вже воюють в Україні, прибувають особи, засуджені за кримінальні злочини.

За минулу добу сили РФ завдали 10 ракетних і 17 авіаційних ударів по території України, здійснили понад 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під вогнем опинилися понад 40 населених пунктів, з них 30 - на Південнобузькому напрямку. Зокрема, постраждали Харків, Слов'янськ, Краматорськ, Миколаїв, Авдіївка та Мар'їнка.

Українська авіація вразила 14 районів зосередження сили та техніки РФ, три опорних пункти та сім позицій зенітних ракетних комплексів. Протиповітряна оборона знищила російський літак, шість безпілотників і керовану авіаційну ракету Х-59. Ракетні війська та артилерія вразили 12 районів зосередження сил і техніки РФ, чотири склади з боєприпасами, позиції засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, зокрема, автоматизовану станцію перешкод "Житель".

++07.26++

Фаворитка в прем'єри Італії запевнила Україну в підтримці

Лідерка партії "Брати Італії", що перемогла на позачергових виборах в Італії, Джорджа Мелоні запевнила Україну в підтримці. Про це вона написала в Twitter, відповідаючи на привітання президента України Володимира Зеленського з перемогою. "Ви знаєте, що можете розраховувати на нашу вірну підтримку в справі свободи українського народу. Будьте сильними і зберігайте свою непохитну віру", - написала Мелоні.

За підсумками позачергових парламентських виборів в Італії перемогу здобула коаліція правих сил. Мелоні вважається фавориткою на посаду прем'єр-міністра країни, оскільки її партія набрала найбільше голосів серед партій, яким вдалося домовитися про створення коаліції. У ході своєї передвиборної кампанії вона неодноразово наголошувала, що не планує змінювати політику Італії щодо України та Росії. Двох інших лідерів правої коаліції - колишнього міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні та експрем'єра Італії Сільвіо Берлусконі - неодноразово звинувачували в тісних зв'язках з Кремлем. Водночас вони обоє засудили війну Росії проти України.

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