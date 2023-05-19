Лідери G7 у Хіросімі погодилися посилити санкції щодо Росії

Лідери країн G7 на саміті в Хіросімі погодилися посилювати санкції щодо РФ. Йдеться, зокрема, про обмеження експорту товарів, скорочення прибутків РФ та протидію обходу нею санкцій.

Лідери країн-членів G7 на саміті у японській Хіросімі у п'ятницю, 19 травня, ухвалили спільну заяву щодо України, у якій пообіцяли і далі обмежувати експорт товарів, необхідних Росії для ведення війни, запобігати ухиленню РФ від уже запроваджених санкцій та скоротити її прибутки, зокрема, за рахунок обмеження на торгівлю алмазами .

"Сьогодні ми робимо нові кроки, щоб забезпечити поразку незаконної агресії Росії проти суверенної держави Україна та підтримати український народ у його прагненні до справедливого миру, заснованого на повазі до міжнародного права, - наголошується у заяві лідерів, опублікованій на сайті Білого дому. - Ми запроваджуємо подальші санкції та заходи, щоб збільшити ціну для Росії та тих, хто підтримує її військові зусилля".

Яких секторів торкнуться санкції

Зокрема, у спільній декларації лідери країн G7 зобов'язалися розширити дії, спрямовані на обмеження експорту всіх речей, критично важливих для підтримки агресії Росії, включно з тими, що використовуються нею на полі бою. Зокрема, це експорт промислового обладнання, інструментів та технологій, які Росія використовує для відновлення своєї військової машини.

"Ми позбавимо Росії технологій G7, промислового обладнання та послуг, які підтримують її військову машину", - наголосили лідери. Водночас у заяві зазначається, що обмеження і далі не стосуватимуться сільськогосподарської, медичної та гуманітарної продукції, а країни докладатимуть зусиль, щоб уникнути потенційного побічного впливу на треті країни.

Країни також мають намір й надалі запобігати ухиленню та обходу вже запроваджених санкцій і співпрацюватимуть з третіми країнами, через які підсанкційні товари, послуги або технології G7 можуть потрапити до Росії.

Окрім того, країни G7 посилять координацію, щоб запобігти поставкам зброї третіми сторонами в Росію, а також продовжать вживати заходів проти суб’єктів третіх країн, які матеріально підтримують дії Росії щодо України.

Також країни зобов'язалися працювати над подальшим обмеженням використання Росією міжнародної фінансової системи для продовження війни проти України та скороченням доходів РФ, які вона може викорстати для фіннсування своєї агресії.

"Ми продовжимо тісно співпрацювати з метою обмеження торгівлі та використання алмазів, видобутих, оброблених або вироблених у Росії, і взаємодіятимемо з ключовими партнерами з метою забезпечення ефективного виконання майбутніх скоординованих обмежувальних заходів, у тому числі за допомогою технологій відстеження", - йдеться у заяві лідерів країн G7.

Також лідери G7 пообіцяли й надалі вживати заходи щодо суб'єктів з третіх країн, які допомагають обходити Росії санкції.

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Санкції США проти РФ

Раніше високопоставлений представник адміністрації США під час брифінгу у Білому домі розкрив деякі аспекти санкційного пакету США. Зокрема, Сполучені Штати розширять експортний контроль. Серед іншого, це передбачає значне обмеження категорій товарів, які є важливими для подальшого ведення Росією бойових дій, а також включення приблизно 70 суб’єктів з Росії та третіх країн до "чорного списку" комерції.

Також, як повідомив чиновник, США збираються запровадити санкції щодо 300 фізичних та юридичних осіб.