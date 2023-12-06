Лідери G7 віртуально зустрінуться з Зеленським

На тлі війни на Близькому Сході лідери Великої сімки запевнять українського президента у подальшій підтримці та мають схвалити розширення санкцій щодо Росії, повідомляє Reuters.

Лідери країн Великої сімки (G7) у середу, 6 грудня, проведуть віртуальну зустріч з президентом України Володимиром Зеленським на знак підтримки країни у її відсічі агресії РФ, заявили в уряді Японії, повідомляє Reuters.

"Ми хотіли б чітко заявити, що ми підтримуємо Україну як G7", - сказав представник японського уряду і додав, що це послання буде зроблене на тлі занепокоєння, що увага міжнародної спільноти може зміститися з України на війну на Близькому Сході.

Нагадаємо, напередодні Зеленський несподівано скасував віртуальне звернення до сенаторів США, яке мало б стосуватися подальшої підтримки України з боку США.

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Очікується заборона на імпорт російських алмазів

За даними джерел Reuters, лідери G7 також підтвердять прихильність запровадженню нових жорстких санкцій щодо Росії за її напад на Україну, утім деталі ще обговорюються. Очікується однак, що вони оголосять заборону на імпорт російських алмазів, заходи з управління близько 300 мільярдами євро знерухомлених активів російського центрального банку, а також обмеження цін на нафту, встановлене G7.

Як повідомлялось, у травні члени G7, до якої входять Японія, США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія та Європейський Союз, пообіцяли обмежити експорт до Росії, який може фінансувати її військові дії в Україні.

В опублкованій тоді заяві йшлося про те, що обмеження стосуватимуться експорту промислового обладнання, інструментів і технологій, а також про намагання обмежити доходи Росії від торгівлі металами і діамантами.

Під час зустрічі лідерів G7 також обговорюватиметься ситуація на Близькому Сході та питання штучного інтелекту.