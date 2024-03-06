Лідери ЄС про удар РФ по Одесі: Підлий напад

Урсула фон дер Ляєн назвала "підлим нападом" ракетний удар РФ по Одесі під час візиту Кіріакоса Міцотакіса та Володимира Зеленського, а Шарль Мішель - "ознакою боягузливої тактики Росії".

Керівництво Європейського Союзу засудило ракетний удар військ РФ по Одесі у середу, 6 березня, коли місто відвідували прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент України Володимир Зеленський.

"Я рішуче засуджую підлий напад Росії на Одесу під час візиту Володимира Зеленського і Кіріакоса Міцотакіса. Нікого не лякає ця нова спроба терору - точно ні двох лідерів, які були там, ні хоробрий народ України" - написала в соцмережі Х президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Своєю чергою президент Європейської Ради Шарль Мішель назвав цю атаку "ще однією ознакою боягузливої тактики Росії в її загарбницькій війні проти України".

Обидва лідери ЄС запевнили, що підтримка України та її народу не послабиться.

Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей

Перебуваючи в Одесі, Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок удару по місту є загиблі і поранені, однак точних даних не навів. Згодом речник командування Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук повідомив у коментарі низці українських ЗМІ, зокрема "Українській правді " та "Суспільному ", що жертвами атаки стали п'ятеро людей.

"6 березня ворог завдав удару по портовій інфраструктурі міста. Є загиблі в кількості п'яти людей. Ведуться слідчі дії, встановлюються всі обставини чергового воєнного злочину Російської Федерації", - цитує його "Українська правда".

Плетенчук також зазначив, що є поранені, але не назвав точну кількість. Водночас ні місцева влада, ні правоохоронні органи та рятувальні служби наразі інформації про наслідки цього ракетного удару не оприлюднили.

Гуменюк: Удар не пов'язаний з візитом високопосадовців

Своєю чергою речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що удару, ймовірно, було завдано балістичною ракетою, яка влучила в одну з будівель. Вона наголосила, що атака не була пов'язана із візитом в Одесу Міцотакіса і Зеленського, про що раніше писали окремі ЗМІ.

"Це ніяким чином не пов'язано з конкретним візитом, це пов'язано з терором, який ворог достатньо методично проводить", - сказала вона в ефірі Донбас.Реалії.

В російському міністерстві оборони водночас стверджують, що під час атаки був уражений ангар, в якому нібито готували до використання "безекіпажні катери".

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