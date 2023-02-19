Лідер "ДДТ" Юрій Шевчук випустив антивоєнну пісню

Лідер російського рок-гурту "ДДТ" Юрій Шевчук випустив відеокліп із закликом проти війни Росії з Україною. У новій пісні "Родина, вернись домой" музикант закликає свою країну припинити війну. Кліп знятий Шевчуком у співпраці з продюсером і композитором Дмитром Ємельяновим, повідомив інтернет-портал Zvuki.ru у суботу, 18 лютого.

Вірш "Родина, вернись домой" Шевчук написав минулого літа - через кілька місяців після початку війни Росії проти України. Ближче до річниці вторгнення рокер поклав його на музику і записав пісню. "Не сходи с ума - это не твоя война", - закликає росіян Шевчук.

Музикант раніше неодноразово висловлювався проти війни в Україні. Він займає послідовно пацифістську позицію і виступав проти будь-яких воєн, включно з воєнними діями в Чечні, Південній Осетії та будь-де у світі.

Штраф за "дискредитацію" російської армії

Минулого року Шевчука оштрафували на 50 тисяч рублів за звинуваченням у дискредитації дій російської армії. Приводом для штрафу стала антивоєнна заява, зроблена ним у травні на концерті в Уфі. Концерти його групи "ДДТ" у Росії після початку війни в Україні часто переносили або скасовували "з технічних причин".

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Влітку минулого року ЗМІ повідомили про існування списку заборонених у Росії артистів, які виступали проти війни в Україні. Серед них - гурти "ДДТ", "Бі-2", "Акваріум" і "Порнофільми", репери Face і Оксімірон, виконавці Земфіра, Монеточка і Вася Обломов. Загалом у списку понад п'ятдесят імен. Багато хто з музикантів уже зіткнувся зі скасуванням концертів, деякі були визнані мін'юстом Росії "іноземними агентами".