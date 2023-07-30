Лідер опозиції Ізраїлю закликав заморозити судову реформу

Лідер ізраїльської опозиції Яїр Лапід закликає уряд країни заморозити на 18 місяців суперечливу судову реформу. На його думку, немає сенсу обговорювати інші закони чи домовленості, доки цього не сталося.

Лідер ізраїльської парламентської опозиції Яїр Лапід в неділю, 30 липня, закликав уряд заморозити судову реформу на 18 місяців для відновлення переговорів щодо узгодженої формули реформ. На його думку, такий мораторій мав би бути спільно запроваджений опозицією та урядом.

"Поки не буде заморожування законодавства, немає сенсу говорити про інші закони чи інші домовленості, тому що цілком зрозуміло, що влада знову втече в останню хвилину", - написав Лапід у Twitter.

Нагадаємо, 25 липня, основні газети Ізраїлю вийшли з чорними першими шпальтами та підписом "Чорний день для ізраїльської демократії". Таким чином ЗМІ відреагували на ухвалення Кнесетом першого і основного закону із пакета суперечливої судової реформи. Документ, який є головним компонентом нововведень, обмежує право Верховного суду скасовувати рішення, ухвалені урядом.

Крім того, в країні збільшилась кількість членів військового резерву, які обіцяють не з'являтися на службу, заявили лідери протесту проти реформи. Страйк на добу також оголошували ізраїльські лікарі.

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Протести в Ізраїлі тривають понад пів року

Протести проти оголошеної урядом Нетаньяху судової реформи тривають в Ізраїлі з першої половини січня. На думку критиків, коаліція, яку очолює Нетаньяху, прагне послабити повноваження Верховного суду країни, який вона звинувачує в надмірному втручанні в політику. Поправки до закону дадуть уряду більше повноважень при призначенні суддів, а парламент зможе скасовувати рішення Верховного суду простою більшістю голосів. Противники ініціативи називають цей захід небезпечним для ізраїльської демократії. Критику на адресу ізраїльської реформи висловлювали також в багатьох країнах Заходу.