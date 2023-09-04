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ПолітикаСвіт

Лідер Китаю не братиме участь у саміті G20

Роман Губа
4 вересня 2023 р.

Вперше саміт G20 відбудеться без китайського лідера. Замість Сі Цзіньпіна до Індії на зустріч лідерів G20 прибуде прем'єр Лі Цян.

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Голова КНР Сі Цзіньпін
Голова КНР Сі Цзіньпін Фото: Sergei Bobylev/dpa/picture alliance

На зустрічі лідерів 20-ти провідних промислово розвинених країн і країн з економікою, що розвивається (G20), Китай представлятиме прем'єр-міністр Лі Цян, повідомляє міністерство закордонних справ Китаю у понеділок, 4 вересня.

Це повідомлення означає, що на саміті G20 не буде присутнім голова КНР Сі Цзіньпін, оскільки двоє найвищих представників Китаю зазвичай не перебувають за кордоном одночасно - тим більше на одному заході, роз'яснює Reuters.

Причини відсутності Сі на засіданні G20 не повідомляються.

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Це вперше, коли китайський лідер не братиме участь у зустрічі G20. Під час пандемії Covid-19 Сі хоча і не прибув на зустріч G20 у Римі, але брав участь у ній через відеозв'язок. 

Кілька днів тому речник Кремля повідомив, що президент Росії Володимир Путін не братиме очно участь у саміті G20. Щодо включення через відео-зв'язок, то формат уточнюється, зазначив представник Кремля і додав, що у Путіна зараз "головний акцент - все ж таки спеціальна військова операція" - так називають в Росії її війну проти України. 

Як повідомлялось, окрім країн-членів G20, на саміт, що відбудеться 9-10 вересня в Індії, запрошено ще дев'ять країн. Але Україна до цього переліку не потрапила. У МЗС Індії зазначили, що рішення не запрошувати Україну ухвалене з огляду на те, що метою G20 є економічне зростання і розвиток, а не врегулювання конфліктів, які мають вирішуватися в Раді Безпеки ООН.

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Топтема

Голова КНР Сі Цзіньпін

Лідер Китаю не братиме участь у саміті G20

Політика4 вересня 2023 р.
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