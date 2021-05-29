Ляшко: В Україну прибуде кількасот тисяч доз вакцин Pfizer та AstraZeneca

У червні в Україну прибуде кількасот тисяч доз вакцини Pfizer, закупленої за державні кошти, та 700 тисяч доз AstraZeneca від механізму COVAX. Про це в суботу, 29 травня, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ще 500 тисяч доз Pfizer за державними контрактами. Вже 117 тисяч доз доставлені, потім ще 43. Тобто до кінця червня 500 тисяч доз Pfizer. І 700 тисяч доз вакцини AstraZeneca в межах ініціативи COVAX", - сказав Ляшко, цитує агенція "Укрінформ".

Загалом, за словами Ляшка, до кінця червня в Україні з урахуванням уже поставлених вакцин точно повинні бути 3,7 мільйона доз. Ляшко також зазначив, що, крім 8 мільйонів доз вакцин від COVAX і 34 мільйонів доз законтрактованих вакцин, він підписав ще один контракт на поставку вакцин, повідомило видання "Українська правда". Але деталей щодо того, хто є виробником цієї вакцини та який її об'єм законтрактувала Україна, він не повідомив.

Восени представлять українську вакцину від COVID-19

Міністр також повідомив, що у вересні два українські розробники, які працюють над вакциною проти коронавірусу, мають представити свої звіти. Ними є Інститут біології клитини НАНУ, який очолює академік Андрій Сибірний, та Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна НАНУ, який очолює академік Сергій Комісаренко.

У 2020 році перший з них виграв грант Національного фонду досліджень на 9,75 мільйона гривень на розробку вакцини на основі експресії фрагментів білка S у дріжджів та вивчення імунної відповіді у лабораторних тварин. Другий отримав 7,78 мільйона гривень на дослідження імуногенних властивостей протеїнів коронавірусу SARS-CoV-2 як основи для розроблення вакцини проти COVID-19.

Кадрові перестановки в МОЗ

Очільник МОЗ також повідомив, що на посадах заступників міністра охорони здоров'я залишаться троє заступників, які працювали при Максимі Степанові. Йдеться про Ірину Садов'як, Ірину Микичак та Ярослава Кучера. На посаду головного санітарного лікаря Ляшко подав кандидатуру заступника гендиректора Центру громадського здоров'я Ігоря Кузіна, а на посаду ще одного заступника міністра - кандидатуру Петра Ємця, що обіймав посаду заступника очільника департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності МОЗ.