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Леверкузен - німецьке місто поблизу Кельна. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Леверкузен".
Німецьке місто Леверкузен відоме передусім завдяки хімічній промисловості. В цьому місті розташована ціла низка хімічних підприємств, у тому числі й світовий фармацевтичний велетень Bayer. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.
Через аварійний стан Леверкузенського мосту над Рейном на заході Німеччини в'їзд вантажівкам та автобусам на нього заборонено. Аби запобігти катастрофі, на під'їздах до мосту встановили системи контролю, які вимірюють та зважують автомобілі.