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Леверкузен

Леверкузен - німецьке місто поблизу Кельна. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Леверкузен".

Німецьке місто Леверкузен відоме передусім завдяки хімічній промисловості. В цьому місті розташована ціла низка хімічних підприємств, у тому числі й світовий фармацевтичний велетень Bayer. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.

Вибух у хімпарку в Леверкузені: кількість загиблих зросла

Вибух у хімпарку в Леверкузені: кількість загиблих зросла 03.08.2021

Через тиждень після вибуху у хімпарку в Леверкузені рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого. Таким чином число жертв вибуху зросло до шістьох.

Вибух у Леверкузені: навіщо німцям хімзаводи поблизу міст

Вибух у Леверкузені: навіщо німцям хімзаводи поблизу міст 30.07.2021

Після вибуху на хімзаводі в Леверкузені влада розслідує можливе забруднення житлових районів. Чому багато індустріальних парків у Німеччині розташовані поруч з великими містами і наскільки це небезпечно?
Вибух у хімпарку в Леверкузені: кількість загиблих зросла до п'яти

Вибух у хімпарку в Леверкузені: кількість загиблих зросла до п'яти 29.07.2021

Кількість загиблих унаслідок вибуху в хімпарку в Леверкузені зросла до п'яти осіб. Пошуки ще двох осіб тривають.
Вибух у хімпарку в Леверкузені: кількість жертв зросла

Вибух у хімпарку в Леверкузені: кількість жертв зросла 27.07.2021

Щонайменше двоє людей загинуло внаслідок вибуху на території хімічного парку в німецькому Леверкузені. Пошуки зниклих безвісти тривають.
Вибух у хімпарку в Леверкузені: одна людина загинула, 16 поранені

Вибух у хімпарку в Леверкузені: одна людина загинула, 16 поранені 27.07.2021

Внаслідок вибуху у хімічному парку в західнонімецькому Леверкузені загинула одна людина, ще чотирьох розшукують.
Вибух у хімпарку Леверкузена: понад десятеро поранених

Вибух у хімпарку Леверкузена: понад десятеро поранених 27.07.2021

Вибух пролунав на одному з майданчиків хімічного парку, повідомляє компанія Currenta. 16 людей поранені, четверо з них мають тяжкі травми. П'ятьох співробітників парку розшукують. Причини вибуху з'ясовуються.
Пастка для вантажівок на аварійних мостах у ФРН (відео)

Пастка для вантажівок на аварійних мостах у ФРН (відео) 28.08.2018

У Німеччині на деяких аварійних мостах забороняють рух вантажівок. За в'їзд на міст - штраф 500 євро і 2 місяці позбавлення водійських прав. Для недобросовісних фур ставлять пастки.

Аварійні мости у Німеччині: пастка для фур (28.08.2018) 28.08.2018

У Німеччині на деяких аварійних мостах заборонено рух вантажівок. За ігнорування заборони - штраф 500 євро і 2 місяці позбавлення водійських прав. Дивіться, як працює пастка для фур.

Що роблять з аварійними мостами у Німеччині (20.08.2018) 20.08.2018

Через аварійний стан Леверкузенського мосту над Рейном на заході Німеччини в'їзд вантажівкам та автобусам на нього заборонено. Аби запобігти катастрофі, на під'їздах до мосту встановили системи контролю, які вимірюють та зважують автомобілі.
Успішна футбольна команда як спосіб наповнення місцевої скарбниці

Успішна футбольна команда як спосіб наповнення місцевої скарбниці 09.08.2013

На початок нового сезону Бундесліги з нетерпінням чекають не лише футбольні фанати, а й міста, які заробляють на матчах великі гроші.

Хімічний концерн Bayer: шлях до успіху 01.08.2013

Гігант хімічної промисловості Bayer святкує 150-літній ювілей. За цей час маленька фабрика у Вупперталі перетворилася на світовий концерн.
Борусія стала чемпіоном Бундесліги-2011: Дортмунд шаленіє від радощів

"Борусія" стала чемпіоном Бундесліги-2011: Дортмунд шаленіє від радощів 01.05.2011

Новим чемпіоном Німеччини з футболу стала дортмундська "Борусія". За 2 тури до завершення сезону Бундесліги вона забезпечила собі вирішальну перевагу над "Байєром" (Леверкузен) і всьоме виграла чемпіонат.