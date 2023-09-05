Росія повідомляє про збиття дронів у кількох областях

Три дрони збиті над Московською, Калузькою та Тверською областями. Усі вони летіли атакувати Москву, переконаний мер російської столиці.

Міністерство оборони Росії у ніч на вівторок, 5 вересня, повідомило про припиння атаки України по об'єктах на території Росії. Відомство прозвітувало про знищення безпілотних літальних апаратів над Калузькою областю засобами протиповітряної оборони.

За даними мера Москви Сергія Собяніна, збиті три безпілотники - у Калузькій області, в Істринському районі Московської області та у Тверській області. За його словами, вони намагалися "здійснити атаку на Москву". За попередньою інформацією, зазначив Собянін, жертв немає.

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У Брянській області повідомили про відбиття наземної атаки з боку України

Співробітники прикордонного управління Федеральної служби безпеки та міністерства оборони запобігли спробі атаки "української диверсійно-розвідувальної групи" у Сівському районі Брянської області, повідомив її губернатор Олександр Богомаз.

"На місці зіткнення виявлено кинуті диверсантами озброєння та боєприпаси, у тому числі іноземного виробництва", - написав він у Telegram. Про втрати з російського чи українського боку не повідомляється.