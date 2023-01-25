"Леопард" та інші: коли і скільки танків отримає Київ

Україна невдовзі має отримати від західних партнерів близько сотні бойових танків. Коли це відбудеться і чому важка бронетехніка є настільки необхідною для України?

Президент України Володимир Зеленський у день свого 45-річчя у середу, 25 січня, отримав довгоочікуваний і такий конче потрібний його охопленій війною країні подарунок - Німеччина офіційно оголосила про намір передати Києву партію основних бойових танків "Леопард".

Скільки західних танків отримає Україна?

Уряд Німеччини 25 січня оголосив, що передасть Україні 14 танків Leopard 2A6. Окрім того, ще 14 "Леопардів" Києву збирається передати Польща, Великобританія надасть таку ж кількість бойових танків Challenger 2, Франція - 14 танків Leclerc, а США, як очікується, щонайменше 30 танків Abrams. Долучитися до цієї танкової коаліції можуть також й інші країни, зокрема Фінляндія, Іспанія, Швеція, Норвегія, Нідерланди, Португалія. Тобто, загалом йдеться про щонайменше 100 важких танків західного зразка кількох типів, з яких можна буде сформувати одну танкову бригаду.

Які переваги мають "Леопарди"?

Дотепер Україна мала у своєму розпорядженні бойові танки радянських часів - такі як Т-72 і Т-80, а також кілька більш сучасних трофейних російських танків Т-90, захоплених під час війни. Але західні основні бойові танки, зокрема "Леопард", можуть значно покращити здатність України до контрнаступу на окуповані Росією території. Західні танки, як правило, за своїми характеристиками перевершують старіші танки російського виробництва, й багато експертів вважають "Леопард" найкращим бойовим танком у світі. Він важить понад 60 тонн, має довжину близько десяти метрів та розвиває швидкість до 70 км/год. Зі своєю 120-міліметровою гладкоствольною гарматою "Леопард" може вражати цілі на відстані кількох тисяч метрів, як стоячи, так і під час руху. Його максимальна бойова дальність стрільби - 5000 метрів. На думку Бундесверу, переваги Leopard полягають у поєднанні вогневої потужності, броньованого захисту і мобільності

Чи достатньо Україні цієї кількості танків?

У грудні минулого року головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що для виходу на кордони, які були до початку повномасштабного вторгнення, Україна потребує 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Пізніше міністр оборони Олексій Резніков уточнив, що для повної деокупації українських земель станом на 1991 рік потрібно більше техніки та озброєння.

Тому поки що йдеться про передачу значно меншої кількості танків, ніж того вимагав Київ. Утім, як зауважив в інтерв'ю другому каналу німецького телебачення ZDF військовий експерт аналітичного центру "Європейська рада з міжнародних справ" (ECFR) Ґустав Ґрессель (Gustav Gressel), навіть одна танкова бригада, оснащена західною бронетехнікою, здатна буде суттєво змінити розстановку сил на фронті.

Скільки триватиме навчання українських військових?

Перші "Леопарди" з Німеччини можуть надійти в Україну приблизно через три місяці, повідомив німецький міністр оборони Борис Пісторіус під час засідання оборонного комітету Бундестагу. Але перш ніж українська армія отримає та зможе використовувати "Леопарди", військовим ЗСУ потрібно буде пройти відповідне навчання. Й таке навчання невдовзі розпочнеться у Німеччині, повідомив у середу речник уряду країни. За оцінкою німецького військового експерта Маркуса Райснера (Markus Reisner), такий вишкіл може тривати від кількох тижнів - щоб навчитися суто управлінню танком, та до 8-12 тижнів - щоб навчитися не лише керувати ним, але й діяти у взаємодії з іншими видами бронетехніки, такими як БМП "Мардер".

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"Мардер" і "Леопард" були розроблені та спроєктовані для спільної роботи. Вони досягають найвищої оперативної цінності, коли ними керують солдати, які пройшли спільну підготовку і практику ведення бою на обох типах танків разом на рівні підрозділу", - пояснив Райснер в інтерв'ю німецькому порталу n-tv. Тільки під час таких комплексних бойових навчань військові отримують досвід роботи з сильними та слабкими сторонами техніки. Якщо така підготовка відсутня в підрозділі, ця техніка навряд чи зможе бути на сто відсотків ефективною, і відтак зростає небезпека, що вона стане легкою здобиччю для ворога, пояснив експерт.

У чому особливості різних моделей "Леопардів"?

Існує ціла низка різних моделей Leopard 2, починаючи від порівняно старої A4 і закінчуючи найновішою A7. Більшість поставок в Україну, найімовірніше, будуть здійснюватися у модифікаціях А4 та А5 - таких, які є в арсеналі Польщі. Німеччина поставить модифікацію Leopard 2А6, а також запчастини до них. Відмінності різних версій танка між собою полягають насамперед у броні, яку значно посилили в нових моделях. Це ускладнює підготовку екіпажів і технічного персоналу, а також вимагає закупівлі більшої кількості різних запчастин.

Чому для України так важливо отримати західні танки?

Україні терміново потрібні бойові танки, оскільки вони є незамінними для наступальних дій, пояснює військовий експерт Маркус Райснер. "Фронти майже завмерли, склалася патова ситуація - кровопролитні бої, в яких жодна з двох воюючих сторін не може заявити про якісь гучні успіхи. Україні необхідно терміново вийти з цього глухого кута, перейшовши в наступ, і особливо до того, як це зробить Росія", - переконаний він.

Американський генерал у відставці Бен Ходжес, який командував силами США в Європі, заявив в інтерв'ю американському радіомовнику NPR, що Україна може використати "Леопарди" та інші сучасні танки для завдання удару по так званому "сухопутному коридору" з Донбасу до анексованого Кримського півострова, контрольованого російськими окупантами. За його словами, задля цього Україна могла б сформувати важкоброньований підрозділ із західних бойових танків, який став би "переднім краєм сил, здатних прорвати російські лінії в напрямку Маріуполя".