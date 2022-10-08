Лейпцизьку премію за свободу ЗМІ вручили Роману Баданіну

У Німеччині відбулася церемонія вручення престижної лейпцизької премії "За свободу та майбутнє ЗМІ" - у 2022 році лауреатом став російський журналіст Роман Баданін. Про це в п'ятницю, 7 жовтня, оголосив обербургомістр Лейпцига Буркгард Юнґ (Burkhard Jung), який очолює Медійний фонд ощадкаси Лейпцига, який фінансує премію.

За словами політика, Баданін - це "маяк незалежної журналістики в Росії та для Росії". "Такі професіонали ЗМІ, як він, давно попереджали нас, якого типу людиною є російський президент Путін, що багатьом дорого обійшлося. У майбутньому нам слід набагато раніше і уважніше прислухатися до подібних голосів", - наголосив Юнґ у своїй промові.

Баданін: "Зупинити божевільного диктатора"

У відповідь Роман Баданін назвав отриману премію "великою честю". "Я вважаю, що таким чином німецьке суспільство винагороджує всіх незалежних журналістів у Росії за їхню важку і часом дуже небезпечну роботу", - наголосив журналіст. За словами Баданіна, він сподівається, що ця робота "допоможе зупинити божевільного диктатора, який захопив владу в моїй країні, і припинити кровопролиття в Україні".

У 2014-2017 роках Роман Баданін працював головним редактором російського видання РБК та телеканалу "Дощ". У 2018 році він започаткував розслідувальне видання "Проєкт", де, серед іншого, публікувалися матеріали про діяльність ПВК Вагнера. У липні 2021 року генпрокуратура РФ визнала видання "Проєкт" "небажаною організацією", а самого Баданіна мін'юст РФ вніс до реєстру іноагентів. Після цього журналіст покинув Росію, зараз працює старшим науковим співробітником у Стенфордському університеті в США.

Лейпцизька премія та її лауреати

Лейпцизька премія "За свободу та майбутнє ЗМІ" вручається щорічно з 2001 року, її грошовий еквівалент дорівнює 10 тисяч євро. "Нагорода присуджується тим журналістам і ЗМІ, які у своїй роботі віддані свободі преси і свободі вираження думок, через що ризикують зазнати репресій і навіть прямих посягань на життя і здоров'я", - пояснюється на сайті організаторів премії.

У 2021 році премію заочно вручили білоруським журналісткам Катерині Андрєєвій та Дар'ї Чульцовій, які співпрацювали з телеканалом "Белсат" та були засуджені до двох років колонії. У минулому серед її лауреатів була російська журналістка Ганна Політковська, вбита 7 жовтня 2006 року - замовників цього злочину так і не було знайдено.