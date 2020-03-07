 Легенда біатлону Мартен Фуркад виграв останню гонку в кар′єрі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2020

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Легенда біатлону Мартен Фуркад виграв останню гонку в кар'єрі

Ця перемога стала загалом 79-ою на етапах Кубка світу для Мартена Фуркада. І останньою. Напередодні він оголосив про завершення спортивної кар'єри.

Мартен Фуркад

Мартен Фуркад виграв останню гонку у своїй спортивній кар’єрі

Легендарний французький біатлоніст Мартен Фуркад виграв останню гонку у своїй блискучій спортивній кар'єрі. У гонці переслідування на 12,5 кілометра на етапі Кубка світу у фінському Контіолахті у суботу, 14 березня, Фуркад посів перше місце, випередивши своїх співвітчизників, - Кентена Фійона-Має та Емільєна Жаклена.

Ця перемога стала загалом 79-ою на етапах Кубка світу для Мартена Фуркада. Утім, йому не вдалося здобути Великий кришталевий глобус - першість у загальному заліку Кубка світу: його лише на 2 очки (913 проти 911) випередив норвежець Йоганнес Тіннес Бо, який у гонці переслідування посів четверте місце.

"Моя прагнення віддавати себе всього та звертати гори й досі наявне. Але продовження мого зростання як чоловіка, як батька тепер має відбуватися на інших шляхах", - сказав 31-річний француз, цитує агентство новин dpa. Прощання Фуркада зі спортом відбулося на сумному тлі - гонка через пандемію коронавірусу проходила без глядачів. Заплановані на неділю в Контіолахті естафетні гонки скасували. Раніше було скасовано заключний етап Кубка світу у норвезькому Гольменколлені.

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Про несподіване завершення своє спортивної кар'єри Фуркад несподівано оголосив напередодні ввечері на свой сторінці у Facebook. "Час прощатися. Дякую за подорож", - зазначив спортсмен.

"Від Ванкувера до Осло, я замагався з Бйорндаленом, Свендсеном, Шипуліним, Шемппом, Йоганнесом Бо та всіма іншими моїми супротивниками, яких занадто багато, щоб я міг усіх назвати. Я здійснив свої мрії й пережив найпрекрасніші емоції. Я бився і перемагав. Я страждав. Я падав й підводився. Але головне - я виріс. Маючи нечуваний шанс побачити, як зростає мій спорт. Той самий спорт, який я люблю, якому я присвятив більшу частину свого життя, і який натомість дав мені все", - написав Фуркад. 

За свою блискучу кар'єру він став п'ятиразовим олімпійським чемпіоном, 13 разів перемагав на чемпіонатах світу та сім років поспіль (сезони з 2011-12 по 2017-18) вигравав Великий кришталевий глобус за перемогу в загальному заліку Кубка світу.

Фуркад планує в майбутньому стати спортивним функціонером.

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