Лаврова звозили до шпиталю на Балі для "перевірки"

Після перевірки голова МЗС РФ покинув лікарню "у доброму здоров'ї", кажуть індонезійські чиновники. Російські дипломати не спростували інформацію про візит до шпиталю, однак звинуватили західні ЗМІ у брехні.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в понеділок, 14 листопада, був доставлений до шпиталю на Балі (Індонезія) через проблеми зі здоров'ям, повідомила агенція АР з посиланням на представників індонезійських органів влади. На острів він прибув для участі в саміті Великої двадцятки (G20).

За словами двох індонезійських урядовців, які спілкувалися з виданням на умовах анонімності, Лаврову знадобилося лікування через "серцеве захворювання". Водночас губернатор Балі Ваян Костер підтвердив, що міністра доставили місцеву лікарню Сангла для "перевірки". "Він був у доброму здоров'ї і після перевірки відразу поїхав", - сказав губернатор агенції Reuters.

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МЗС РФ: західні ЗМІ брешуть

Після появи перших повідомлень про відвідини шпиталю Лавровим, в російському МЗС почали обурюватися і звинувачувати західні ЗМІ у поширенні дезінформації. "Це вже, звісно, вищий пілотаж фейків", - написала в Telegram речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Згодом вона опублікувала відео, на якому міністр сидить за столиком перед будинком і переглядає папери. "Про нашого президента теж вже років 10 пишуть, що він захворів. Це така вже гра, яка не є новою в політиці", - сказав він на записі і додав, що західним журналістам треба бути "чеснішими" і "писати правду".

Водночас ані Лавров, ані Захарова не підтвердили і не спростували інформацію про те, що міністр відвідував лікарню і не прокоментували причини перевірки, про яку говорив місцевий губернатор.

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