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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після прильоту в Індонезію
Міністру закордонних справ Росії Сергію Лавров знадобилося відвідати госпіталь перед самітом G20.Фото: Sonny Tumbelaka/Poo/AP/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

Лаврова звозили до шпиталю на Балі для "перевірки"

Степан Смишляєв
3 год. тому

Після перевірки голова МЗС РФ покинув лікарню "у доброму здоров'ї", кажуть індонезійські чиновники. Російські дипломати не спростували інформацію про візит до шпиталю, однак звинуватили західні ЗМІ у брехні.

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в понеділок, 14 листопада, був доставлений до шпиталю на Балі (Індонезія) через проблеми зі здоров'ям, повідомила агенція АР з посиланням на представників індонезійських органів влади. На острів він прибув для участі в саміті Великої двадцятки (G20).

За словами двох індонезійських урядовців, які спілкувалися з виданням на умовах анонімності, Лаврову знадобилося лікування через "серцеве захворювання". Водночас губернатор Балі Ваян Костер підтвердив, що міністра доставили місцеву лікарню Сангла для "перевірки". "Він був у доброму здоров'ї і після перевірки відразу поїхав", - сказав губернатор агенції Reuters.

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МЗС РФ: західні ЗМІ брешуть

Після появи перших повідомлень про відвідини шпиталю Лавровим, в російському МЗС почали обурюватися і звинувачувати західні ЗМІ у поширенні дезінформації. "Це вже, звісно, вищий пілотаж фейків", - написала в Telegram речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Згодом вона опублікувала відео, на якому міністр сидить за столиком перед будинком і переглядає папери. "Про нашого президента теж вже років 10 пишуть, що він захворів. Це така вже гра, яка не є новою в політиці", - сказав він на записі і додав, що західним журналістам треба бути "чеснішими" і "писати правду".

Водночас ані Лавров, ані Захарова не підтвердили і не спростували інформацію про те, що міністр відвідував лікарню і не прокоментували причини перевірки, про яку говорив місцевий губернатор.

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