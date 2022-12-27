Сергій Лавров висунув версію, що заяви деяких "неназваних офіційних осіб" з Пентагону про завдання "удару, що обезголовить" Кремль свідчать про загрозу фізичного усунення президента РФ. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини вівторка, 27 грудня (час київський)

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Росія, вірогідно, переправила частини 1-ї гвардійської танкової армії до Білорусі. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великобританії щодо воєнної ситуації. "Це формування, ймовірно, тренується перед розгортанням і навряд чи має допоміжні підрозділи, необхідні для приведення його у боєздатний стан", - йдеться у Twitter відомства з посиланням на дані британської розвідки.

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Експортна виручка України від реалізації продукції агропромислового комплексу у 2022 році становитиме близько 23,3 мільярда доларів США, що на 16 відсотків менше за аналогічний показник минулого року, повідомляється на сайті асоціації "Український клуб аграрного бізнесу". Зазначається, що експортні відвантаження були суттєво збільшені на початку 2022 року на тлі потенційного нападу РФ на Україну, що дало змогу уникнути ще більшого розриву в річних показниках. Найбільше скорочення надходження експортної виручки спостерігалося на початку війни - у березні та квітні 2022 року, після чого до кінця року спостерігалося поступове зростання, викликане налагодженням роботи альтернативних логістичних маршрутів та початку роботи "зернового коридору".

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Лавров заговорив про загрозу фізичного усунення Путіна

Росія не збирається "виходити з будь-якими ініціативами" щодо домовленостей у сфері стратегічних наступальних озброєнь, а також щодо взаємних гарантій безпеки. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров. За його твердженням, "від переговорів щодо останнього питання США відмовилися самі". Міністр також висунув версію, що заяви деяких "неназваних офіційних осіб" з Пентагону про завдання "удару, що обезголовить" Кремль, по суті, свідчать про загрозу фізичного усунення президента РФ Володимира Путіна. Видання Newsweek у матеріалі від 29 вересня з посиланням на військові джерела писало, що неядерні варіанти знаходяться у центрі уваги, включаючи "обезголовлюючий удар". Офіційного коментаря Пентагону щодо цього не надходило.

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Українські удари по легітимних військових об'єктах далеко в тилу РФ викликали негативну реакцію у російської провоєнної спільноти, зазначають аналітики Інституту вивчення війни ISW. "Видатні голоси у провоєнному інформаційному просторі, найімовірніше, продовжать використовувати ймовірні атаки на внутрішню безпеку Росії, щоб критикувати російські військові можливості та керівництво та закликати до ескалації дій проти України", - ідеться серед іншого у звіті ISW за 26 грудня.

Нагадаємо, напередодні сталися вибухи на військовому аеродромі "Енгельс" у Саратовській області. Російська влада заявила, що збила там український дрон.

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У Києві відбуваються екстрені відключення світла, графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють, повідомляє "ДТЕК Київські енергосистеми".

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Російські війська у ніч проти 27 грудня обстріляли Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку громади, написав у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. За його даними, постраждалих немає, збитків завдано будинкам та господарським спорудам. У Нікополі пошкоджено лінію електропередачі, зазначив Резніченко.

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Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донеччини дістали поранень двоє людей у Великій Новосілці та Іванівському, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Російські війська 40 разів обстріляли Херсонську область з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків, внаслідок одна людина отримала поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у зведенні за добу. "Місто Херсон ворог атакував 11 разів. Влучили в завод, приватні та багатоквартирні будинки", - додав він.

++08.20++

Минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти поблизу кордону з РФ та лінії зіткнення у трьох районах Харківщини, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "Найбільше страждає Куп'янський район. Також під ворожим вогнем минулої доби опинялися населені пункти Харківського та Чугуївського районів", - написав Синєгубов у Telegram.

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Протягом минулої доби російські війська завдали 2 ракетних удари та здійснили 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Водночас підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар'їнка і Побєда на Донеччині, ідеться у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ у Facebook .

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2022: уряд ФРН схвалив експорт зброї на 8,35 млрд євро

Уряд Німеччини у 2022 році схвалив експорт зброї на суму 8,35 мільярда євро. Понад чверть поставленої за 2022 рік військової техніки та зброї припала на Україну, повідомляє dpa з посиланням на відповідь міністерства економіки на запит агенції.

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Міноборони України вважає, що російські військові поставили собі за мету вийти до кінця року на адміністративний кордон Донецької області. Таку думку висловила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Найбільше військової техніки та озброєння, за її словами, російська армія сконцентрувала в районі міста Бахмут. "Там був незначний поступ, але ворога витіснили. На сьогодні ворог намагається оточити місто, але у них також це не виходить", - розповіла Маляр.

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Російська окупаційна влада готує так звану "евакуацію" жителів Енергодара Запорізької області, стверджує український "Центр національного спротиву". Людей планується вивозити автобусами до міста Джанкой в окупованому Криму - спочатку добровільно, а згодом і примусово, заявили в Центрі.

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Україна хоче провести мирний саміт на майданчику ООН

Київ хоче провести мирний саміт на майданчику ООН протягом найближчих місяців, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю AP. За його словами, український уряд хотів би провести форум до кінця лютого, а головою має стати генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. "Організація Об'єднаних Націй могла б стати найкращим майданчиком для проведення цього саміту, тому що не йдеться про те, щоб зробити послугу якійсь країні. Йдеться про залучення всіх країн на борт", - наголосив Кулеба.

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++07.00++

Глава комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) розкритикувала політику канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) у питанні постачання озброєнь Україні і закликала до довгострокового та превентивного планування військової допомоги. "Це проблема. Завжди лише відгукуватись на українські заклики про допомогу - це не довгострокова стратегія. Зброя має доставлятися превентивно туди, де вже виникають вузькі місця", - сказала вона. Відмова Німеччини постачати Україні бойові танки "не тільки незрозуміла, а й тривожно недалекоглядна", додала Штрак-Ціммерман.