Лавров уперше від початку війни збирається до ЄС

У російському МЗС стверджують, що Сергій Лавров відвідає Мальту для участі у зустрічі голів МЗС ОБСЄ у грудні. Це може стати його першою поїздкою до країни ЄС від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що голова МЗС РФ Сергій Лавров відвідає Мальту для участі у зустрічі міністрів закордонних справ країн Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка запланована на 5-6 грудня. Про це у п'ятницю, 1 листопада, пише російське видання "Ведомости".

Як заявила Захарова, "країна, яка приймає цей захід, має забезпечити можливість роботи всім країнам-членам" ОБСЄ. У посольстві Мальти у РФ на запит видання зазначили, що рішення провести зустріч міністрів ОБСЄ "стосується всіх членів, включаючи Російську Федерацію". У секретаріаті ОБСЄ зазначили, що їм нема чого додати до інформації від посольства Мальти.

Якщо цей візит відбудеться - це стане першою поїздкою Лаврова до країни-члена Європейського Союзу від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Санкції і поїздки Лаврова в Європу

Востаннє Сергій Лавров був у ЄС у грудні 2021 року. Тоді він також відвідував зустріч міністрів ОБСЄ, яка проходила у Стокгольмі. Після початку вторгнення РФ, у лютому 2022 року, щодо Лаврова Євросоюз запровадив персональні санкції, які передбачають, зокрема, заморожування активів.

У 2022 року Польща, яка головувала в ОБСЄ, відмовилася пустити Лаврова та інших представників РФ на саміті голові МЗС ОБСЄ, яке проходило в Лодзі.

На початку лютого 2023 року міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберґ (Alexander Schallenberg), виступаючи в парламенті країни, заявив, що представники Росії на заходах ОБСЄ мають право на в'їзд, навіть якщо щодо них діють санкції.

У листопаді 2023 року Лавров знову взяв участь у зустрічі глав МЗС країн ОБСЄ. Тоді вона проходила у Північній Македонії, яка не є членом ЄС, але входить до складу Північноатлантичного альянсу (НАТО). Через це на захід у Скоп'є відмовилися приїхати представники Польщі, країн Балтії та України.