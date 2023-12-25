Латвія віддала Україні конфісковані в п'яних авто на €1 млн

Україні передали вже 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих водіїв у Латвії.

Латвія безкоштовно передала Україні вже 271 автомобіль, конфіскований у п'яних латвійських водіїв, на загальну суму понад 900 тисяч євро. Про це 24 грудня повідомило місцеве видання Delfi з посиланням на дані латвійської Служби державних доходів.

Нині готуються документи про передачу Україні ще 34 авто, вартість яких оцінюється сумарно в понад 150 тисяч євро.

Автомобілі до України доставляє організація "Twitter-конвой" під керівництвом латвійського волонтера Рейніса Позняка. Крім конфіскованих, вона передає Україні й інші авто - всього цього року відправили понад 1100 машин різних видів загальною вартістю близько двох мільйонів євро.

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Як повідомлялося, в листопаді минулого року в Латвії набули чинності поправки до Кримінального кодексу, які дозволяють конфіскувати авто у власників, які керували в стані алкогольного сп'яніння або відмовились від перевірки. В лютому цього року латвійський парламент дозволив безкоштовно передавати Україні машини, конфісковані у нетверезих водіїв.

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