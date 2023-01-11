Рига може надіслати Україні ще переносних зенітних ракетних комплексів Stinger, повідомили в уряді країни. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини середи, 11 січня (час київський).

++13:06++

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Львова.

Тим часом польське видання Polsat News повідомляє, що в Києві сьогодні з візитом перебувають мери Варшави, Праги, Будапешта та Братислави.

++12:41++

Європейська заборона на імпорт російської нафти та запроваджена західними країнами стеля цін на неї коштує Росії 160 мільйонів євро щодня, підрахували аналітики гельсінкського Центру досліджень в галузі енергетики та чистого повітря (CREA). За їхніми оцінками, з 5 лютого, коли обмеження пошириться на нафтопродукти, Росія втрачатиме 280 мільйонів євро на день.

За підрахунками CREA, якщо продовжити зниження стелі з 60 до 25-35 доларів за барель, це скоротить доходи РФ від експорту нафти як мінімум ще на 100 мільйонів євро. Інші можливі заходи, такі як посилення штрафів за недотримання вимог та додаткові санкції, можуть скоротити доходи Росії ще на 200 мільйонів євро на день, вважають експерти.

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++12:12++

У розвідках країн Заходу вважають, що чисельність російського угруповання приватної військової компанії "Вагнера" в Україні досягла "чверті чи навіть більше" від загальної кількості бійців РФ, розповіло британській газеті The Guardian джерело в одній з західних спецслужб.

За його словами, ПВК "Вагнера" відіграє дедалі вагомішу роль у російській кампанії в Україні, але її ефективність викликає питання. "Іноді потрібно два тижні, щоби взяти один будинок", - каже співрозмовник видання.

Газета не наводить дані розвідок про чисельність "вагнерівців" в Україні. Раніше представник Білого дому стверджував, що з майже 50 тисяч бійців ПВК, яких відправили на війну проти України, понад чотири тисячі загинули, а 10 тисяч були поранені.

++11:45++

Латвія може дати Україні ще ЗРК Stinger

Латвія обговорює надання Україні чергової партії переносних зенітних ракетних комплексів Stinger, повідомляє місцеве видання Delfi з посиланням на слова прем'єр-міністра країни Кріш'яніса Каріньша.

Як випливає зі слів міністерки оборони країни Інари Мурнієце, які 10 січня цитував латвійський суспільний мовник LSM, рішення може бути ухвалене за підсумками восьмого засідання контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн", яке пройде 20 січня в Німеччині.

++11:19++

Головне управління розвідки міністерства оборони України заявляє, що в Росії з 9 січня обмежили виїзд військовозобов'язаних, в тому числі обмежено придатних до служби. Українська розвідка стверджує, що відповідний наказ Федеральна служба безпеки РФ надіслала всім прикордонним управлінням.

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков на брифінгу для кремлівського пулу назвав це повідомлення "інформаційною качкою" та "диверсією".

++10:50++

Туреччина постачає Україні заборонені касетні боєприпаси - ЗМІ

З листопада 2022 року Туреччина передає Україні касетні боєприпаси, вироблені за часів "холодної війни", повідомило Foreign Policy з посиланням на джерела.

Наслідки обстрілу російською армією лікарні в Чернігові касетними боєприпасами (ілюстративне фото) Фото: Andre Luis Alves/AA/picture alliance

"Після того, як США відмовили (Україні. - Ред.) в доступі до касетних боєприпасів, Туреччина була єдиним місцем, де вони могли їх отримати. Це показує, що попри те, що Туреччина в деяких аспектах зближується з Росією, вона є дійсно важливою підтримкою для України у військовому плані", - цитує американське видання слова співрозмовника, обізнаного в ситуації.

Експерти занепокоєні, що застосування касетних боєприпасів лише ускладнить ситуацію з замінованістю території України. Під час стрільби вони розлітаються хаотичніше, ніж традиційні наземні міни, а через їхній невеликий розмір на них можуть помилково підірватися цивільні, пише видання.

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++10:21++

У своєму щоденному огляді військова розвідка Великобританії звертає увагу на оголошення про спільні російсько-білоруські військові навчання, які пройдуть в Білорусі 16 січня-1 лютого. За даними британського міністерства оборони, на авіабазу Мачулищі під Мінськом прибули 12 вертольотів підтримки Мі-8 та ударних вертольотів Мі-24 і Ка-52. На думку розвідників, нове розгортання російської авіації в Білорусі, швидше за все, здійснене для проведення навчань і не є підготовкою до нових наступальних операцій в Україні. Хоча Росія утримує значну кількість військ у Білорусі, вони навряд чи становлять реальну наступальну силу, йдеться в звіті.

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++09:54++

Уповноважені з прав людини в Україні Дмитро Лубінець та в Росії Тетяна Москалькова провели зустріч у Туреччині.

Москалькова повідомила,що обговорювали питання надання гуманітарної допомоги громадянам, Лубінець - також правозахисної. "Обмінялися конкретними пропозиціями", - написав український омбудсмен у Telegram без подальших подробиць.

++09:30++

Внаслідок обстрілів армією РФ території Херсонщини 10 січня п'ятеро людей були поранені. За день російські солдати обстріляли область 63 рази з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Зокрема, Херсон атакували 24 рази. Під вогнем опинилися житлові квартали міста: освітній заклад, лікарня, приватні та багатоквартирні будинки. Про це у ранковому зведенні повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

++09:12++

Удар, який російські війська нанесли пізно ввечері 10 січня по Харкову, був здійснений, попередньо, з реактивної системи залпового вогню "Смерч". "У Київському районі зафіксоване влучання у склад піротехніки. Сталася масштабна пожежа, вночі спостерігалася детонація піротехнічних виробів. На щастя, обійшлося без постраждалих", - повідомив вранці голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Тим часом на Донеччині внаслідок вчорашніх російських обстрілів загинув цивільний у Бахмуті, ще один мирний житель дістав поранень в області, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

++08:45++

Зеленський виступив на кінопремії "Золотий глобус"

Президент України Володимир Зеленський виступив онлайн на церемонії вручення кінопремії "Золотий глобус"-2023.

Його представив амбассадор фандрейзингової платформи для збору коштів на потреби України United24 американський актор Шонн Пенн.

"Третьої світової війни не буде. Це не трилогія. Україна припинить російську агресію на нашій землі", - сказав Зеленський у виступі.

++08:20++

Потенційний контроль РФ над Соледаром не означатиме оточення Бахмута - ISW

Російські війська не захопили весь Соледар Донецької області, попри низку російських заяв про захоплення міста та загрозу неминучого оточення Бахмута, йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Соледар Фото: Alex Chan/ZUMA/IMAGO

Станом на 10 січня аналітики ISW могли підтвердити лише присутність найманців приватної військової компанії "Вагнера" в центрі Соледара.

Потенційний контроль росіян над Соледаром не означатиме негайного оточення Бахмута, бо не обов'язково дозволить їм встановити контроль над критично важливими українськими наземними лініями зв'язку, наголошують експерти.

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++07:54++

За минулу добу українські військові відбили атаки російської армії в районах 13 населених пунктів: Гряниківка Харківської області, Стельмахівка - Луганської та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка і Пречистівка - Донецької. Соледара у цьому списку, на відміну від 10 січня, немає.

Війська РФ завдали вчора шести ракетних і 16 авіаційних ударів, здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Херсонської областей.

"Російські окупаційні війська здійснюють моральний та фізичний тиск на населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. Так, майже 1500 працівників Запорізької атомної електростанції, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з "Росатомом", позбавлені перепусток та доступу на підприємство. Загарбники шукають нових працівників для АЕС на території Російської Федерації та готують житловий фонд для майбутніх працівників шляхом так званої "націоналізації" квартир місцевих жителів, які виїхали", - повідомляє генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні.

Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів і чотирьох ударів по їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів. Ракетники та артилеристи вразили три пункти управління, дві позиції російських ракетних військ і артилерії та вісім районів зосередження сил РФ.

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++07:36++

Рада позбавить мандатів чотирьох депутатів на найближчому засіданні - Арахамія

На найближчому засіданні Верховна Рада України позбавить мандатів ще чотирьох депутатів від заборонених партій, анонсував голова провладної фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. "Це відбудеться у конституційний спосіб. Тобто, без шансів на оскарження в судах", - написав він у Telegram.

Напередодні президент України Володимир Зеленський припинив громадянство чотирьох народних депутатів: Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна (всі - від забороненої "Опозиційної платформи - За життя") та Андрія Деркача.

Віктор Медведчук Фото: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

Згідно з Конституцією, в разі припинення громадянства припиняються і повноваження нардепа в Раді.

++07:20++

Фінляндія ще не визначилась щодо сучасних танків для України

Фінляндія ще не виробила рішення щодо надання Україні сучасних бойових танків та очікує на дії інших країн, насамперед Німеччини, повідомляє фінська державна телерадіокомпанія Yle з посиланням на джерело.

"Фінляндія поки не прийняла якихось рішень щодо передачі Україні бойових танків. Та якщо виникне група з кількох країн, готових передати танки Україні, то Фінляндія розгляне можливість участі в цих поставках", - цитує видання свого співрозмовника.

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