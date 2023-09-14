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ПолітикаЛатвія

Латвія продовжила росіянам термін складання мовного тесту

Ольга Лебедєва
14 вересня 2023 р.

Росіяни, які не складуть іспит з латиської мови, зможуть перебувати в країні поки не набуде чинності рішення про анулювання їхніх посвідок на проживання.

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Школа в Латвії. Латиська мова.
На уроці в латвійській школіФото: picture-alliance/P. Grimm

Латвія продовжила для громадян РФ термін складання іспиту з латиської мови, обов'язкового для отримання статусу постійного жителя Європейського Союзу.

У четвер, 14 вересня, Сейм у Ризі схвалив в остаточному читанні поправки до закону про імміграцію, що надають росіянам у Латвії ще два роки на складання тесту.

Тим, хто записався на іспит, але не склав його, видадуть тимчасові посвідки на проживання на два роки. За цей час вони повинні будуть скласти екзамен та отримати сертифікат про володіння латиською мовою на рівні А2. Протягом цього часу росіяни матимуть необмежене право на працевлаштування та отримання державних послуг, зокрема пенсій і допомоги.

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Вік звільнення від іспиту на знання мови не знизять

Поправку про зниження віку звільнення від мовного тесту з 75 до 65 років депутати не підтримали.

Росіяни, які не склали іспит, не збираються його складати та мають намір залишити Латвію, зможуть перебувати в країні допоки не набуде чинності рішення про анулювання їхніх посвідок.

Минулої осені управління громадянства та міграції Латвії повідомило, що у жителів країни, які прийняли громадянство РФ після 2003 року, анулюють посвідку на постійне проживання. Щоб залишатися в Латвії у статусі постійного жителя, росіянам треба було до 1 вересня 2023 року отримати нову посвідку на постійне проживання - статус постійного жителя ЄС. Передбачалося, що у вересні влада Латвії може зажадати від кількох тисяч росіян покинути країну. 

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Мовна вимога Латвії стосується 25 тисяч росіян

У міністерстві внутрішніх справ Латвії підтвердили, що готують листи з вимогою покинути країну протягом трьох місяців близько шістьом тисячам росіян. У разі відмови кримінальна відповідальність не передбачена, але передбачена адміністративна - штраф.

За даними видання Delfi, нові правила торкнуться приблизно 25 тисяч росіян. Сім тисяч звільнені від екзамену, оскільки молодші 15 років або старші 75.

З решти 18 тисяч на іспит уже записалися понад 13 тисяч. З них 11 тисяч навіть пройшли його, але 61 відсоток скласти не зміг.

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