Латвія передає Києву перші конфісковані в п'яних водіїв авто

Уряд Латвії ухвалив рішення передати безкоштовно українським військовим і медикам перші вісім машин, конфіскованих у п'яних водіїв. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини середи, 8 березня.

++14:32++

Суд ЄС скасував санкції проти матері Пригожина - засновника ПВК "Вагнер"

Суд Європейського Союзу скасував санкції проти матері Євгена Пригожина - наближеного до президента РФ Володимира Путіна російського бізнесмена, який заснував приватну військову компанію "Вагнер".

++14:14++

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив DW, що інформація про можливу причетність українців до вибухів на газопроводах "Північний потік" не послабить підтримку України на Заході. "Це не змінює ставлення Євросоюзу загалом або окремих країн до України. Навпаки, українці зазнають нападу. Вони шукають можливості допомогти своєму народу. Вони дійсно намагаються захистити свою територію. На них нападають, а Росія - агресор. І я думаю, що ЄС продовжить підтримувати Україну", - сказав він нашому кореспондентові в Стокгольмі.

++14:00++

Нова програма: місія МВФ почала переговори з Україною

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала роботу для обговорення потенційної програми для України.

Логотип МВФ Фото: Maksym Yemelyanov/Zoonar/picture alliance

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявляв, що Україна розраховує на започаткування багаторічної програми фінансування на понад 15 мільярдів доларів. А в МВФ зазначали, що майбутня повноцінна програма підтримає зусилля України щодо вступу до Європейського Союзу.

++13:32++

Два вантажні судна під російським прапором доправили в середині січня через Каспійське море з Ірану в російський порт Астрахань 200 контейнерів із боєприпасами, повідомляє британський канал Sky News, посилаючись на високопоставлене джерело в американській розвідці. Ці судна могли доставити 100 мільйонів патронів для стрілецької зброї і близько 300 тисяч снарядів, за які Росія заплатила готівкою. Ідеться про патрони калібру 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм і 14,5 мм, а також гранати для гранатометів, ракетні, мінометні та артилерійські снаряди. Крім того, на борту могло бути близько 10 тисяч бронежилетів і шоломів.

++13:03++

Резніков: Вибухи на "Північних потоках" - не наших рук справа

Український уряд не причетний до диверсій на газопроводах "Північний потік" у Балтійському морі минулого року, заявив міністр оборони України Олексій Резніков. У відповідь на публікації ЗМІ про нібито причетність української сторони до атак Резніков зауважив, що ці повідомлення є "компліментом нашим спецслужбам", однак додав: "Це не наша діяльність".

Кого Захід підозрює в саботажі "труби Путіна" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Тим часом британське видання The Times пише, що західним розвідкам вже за тиждень після диверсій було відоме ім'я українця, який нібито профінансував атаку на російські газопроводи, але його свідомо вирішили не розкривати, щоб захистити Україну від публічних суперечок з Німеччиною, яка й так зволікала з постачанням озброєння.

У публікації йдеться, що ім'я приватного спонсора підривів не пов'язане з українською владою. Видання зазначає, що складна операція включала залучення яхти, елітних водолазів, підроблених паспортів і купівлю спеціальної коштовної вибухівки, доступної тільки для нафтогазової промисловості за спеціальною ліцензією.

++12:35++

Латвія передає Україні перші конфісковані в п'яних водіїв авто

Вчора уряд Латвії ухвалив рішення передати безкоштовно армійським частинам міністерства оборони України, Вінницькій регіональній клінічній лікарні та територіальному медичному об'єднанню Куп'янської ради вісім автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв. Про це повідомило місцеве видання Delfi.

++12:16++

В Організації Об'єднаних Націй вважають, що відео страти російськими військовими полоненого українського солдата може бути автентичним. "На основі попередньої експертизи ми вважаємо, що відео може бути справжнім", - заявила агентству AFP прессекретарка Управління ООН з прав людини.

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++11:50++

Вчора вперше від повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад рік тому на Донеччині не постраждав жоден цивільний, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко. Водночас російська армія продовжувала обстріли населених пунктів.

Тим часом на Херсонщині через російські обстріли одна людина дістала поранення. Територію області війська РФ обстріляли 7 березня 61 раз, випустивши по мирних населених пунктах майже 360 снарядів із мінометів, реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків і дронів, повідомили в ОВА.

++11:22++

Швейцарія продовжує виступати проти експорту зброї до України. "Поки у нас є наша законодавча база в Швейцарії, це неможливо", - цитує президента країни Алена Берсе агентство AFP. Його коментарі журналістам пролунали після того, як наприкінці лютого Німеччина попросила продати законсервовані в Швейцарії танки Leopard німецькому виробнику зброї Rheinmetall задля подальшої передачі Україні.

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++10:56++

США хочуть встановити західні ракети на українські МіГи

Американські військові вивчають можливість інтегрувати сучасні західні ракети до українських винищувачів радянських часів напередодні очікуваного весняного загострення на фронті. Про це з посиланням на двох чиновників міністерства оборони США (Пентагон) пише Politico.

МіГ-29 Фото: Roman Pilipey/dpa/picture alliance

"Посадовці вивчають можливість встановити на наявні українські МіГи сучасні ракети середньої дальності класу "повітря-повітря" AIM-120, призначені для запуску з західних винищувачів, таких як F-16 американського виробництва", - йдеться у статті.

Якщо все вдасться, це буде перший випадок, коли США дозволять українським літакам стріляти ракетами класу "повітря-повітря", зауважує видання. Деякі з таких ракет уже є на озброєнні української армії.

++10:30++

Уряд Південної Кореї схвалив у минулому році експортні ліцензії для Польщі, щоби поставити в Україну самохідні гаубиці Krab, оснащені корейськими компонентами, повідомив агентству Reuters чиновник з оборонних закупівель в Сеулі. Ці коментарі є першим підтвердженням того, що Південна Корея офіційно погодилася на надання Україні зброї, хоч і опосередковано.

Після повномасштабного російського вторгнення Польща відправила в Україну 18 "Крабів" у травні минулого року.

++10:01++

Міністри оборони країн Європейського Союзу зустрічаються сьогодні в Стокгольмі, де обговорюватимуть постачання Україні боєприпасів.

Зокрема, передбачається використання мільярда євро зі спільного Європейського фонду миру для надання снарядів з запасів країн-членів, а також розміщення великих спільних замовлень, які би стимулювали виробників боєприпасів до нарощування їхніх потужностей, пише AFP.

++09:33++

До Києва приїхав генсек ООН

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш прибув до Києва, повідомляє dpa.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш Фото: SNA/IMAGO

Це вже третій його візит від початку повномасштабної війни.

Гутерріш обговорюватиме з президентом України Володимиром Зеленським продовження "зернової угоди", строк дії якої спливає 19 березня. Відвідувати Москву до закінчення терміну угоди генсек ООН не планує.

++09:04++

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) застеріг від передчасних звинувачень після того, як в ЗМІ з'явилася інформація, що до атак на газопроводи "Північний потік" можуть бути причетні українці.

"Це могла бути операція під фальшивим прапором, інсценована, щоб звинуватити Україну", - сказав він в інтерв'ю Deutschlandfunk.

++08:37++

Росії не вистачає сил для просування за межі Бахмута - ISW

ЗСУ в Бахмуті: "Жага до перемоги нікуди не зникла" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Російським військовим бракує механізованих сил, щоби просуватися за межі Бахмута, пише американський Інститут вивчення війни (ISW), коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського, що захоплення Бахмута солдатами РФ забезпечило б їм "відкриту дорогу" до Краматорська, Слов'янська та інших важливих міст Донеччини.

На думку аналітиків, з Бахмута російські сили можуть спробувати просунутися на захід у бік Костянтинівки або на північний захід у напрямку району Слов'янськ-Краматорськ. При цьому, щоб мати "хоч якісь шанси на успіх", доведеться обрати лише один з напрямків. Водночас в ISW зауважують, що українські сили істотно зміцнили обидва маршрути, тож будь-яка спроба Росії просунутися цими дорогами "обійдеться дуже дорого".

++08:18++

Війна, яку Росія веде проти України вже більше року, сильно вплинула на здоров'я українських жінок. Російське вторгнення негативно впливає на психічне, фізичне, сексуальне та репродуктивне здоров'я українок, заявила з нагоди Міжнародного жіночого дня міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI).

AI закликала міжнародну спільноту підтримати українських жінок, які страждають від порушення прав людини під час війни, та солідаризуватися з ними. Також в організації наголосили на важливості притягнення до відповідальності злочинців, які порушили міжнародне право. Там додали, що зафіксували воєнні злочини та ймовірні злочини проти людяності під час війни Росії проти України.

++07:51++

Сили оборони України відбили за добу понад 100 російських атак на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Як пише генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, "росіяни продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам'янки, Авдіївки та Мар'їнки Донецької області".

Війська РФ завдали 24 авіаційних і одного ракетного удару, використавши під час одного з них дрон-камікадзе типу "Шахед-136", який вдалося збити, та здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Українська авіація завдала семи ударів по районах зосередження окупантів. Також 7 березня збили російський безпілотник типу "Орлан-10". Ракетники та артилеристи уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М1-2", п'ять районів зосередження сил РФ, три склади пально-мастильних матеріалів і комплекс радіолокаційної розвідки та контролю "Зоопарк".

++07:27++

Підтримка України стала однією з тем телефонної розмови президентів США Джо Байдена та Франції Еммануеля Макрона. Вони обговорили свої зобов'язання щодо подальшого надання безпекової допомоги Україні та притягнення Росії до відповідальності за агресію, повідомили в Білому домі.

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