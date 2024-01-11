Латвія обіцяє Україні новий пакет військової допомоги

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс анонсував новий пакет військової допомоги та дві угоди з Україною.

Латвія найближчим часом надасть Україні новий пакет військової допомоги, пообіцяв президент країни Едгарс Рінкевичс у четвер, 11 січня.

"Наступний пакет допомоги включає гаубиці, 155-мм боєприпаси, протитанкову зброю, ракети, гранати, гелікоптери, дрони, пристрої зв'язку, генератори, а також спорядження", - зазначив він на брифінгу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Ризі.

За словами Рінкевичса, Латвія також взяла на себе зобов'язання очолити так звану "коаліцію дронів" у форматі "Рамштайн"- спільну програму із постачання Києву безпілотних літальних апаратів. "Ми можемо виробляти дешевші дрони, які дуже ефективні, які так необхідні українським військовим... Можливо, також купуватимемо боєприпаси 155-мм калібру для того, щоб віддати їх потім Збройним силам України", - пообіцяв латвійський президент.

Конфіскація активів та допомога у відновленні

Прем'єр-міністри Латвії та України у четвер також мають підписати дві угоди: меморандум про співпрацю у військовій сфері та міжурядову угоду щодо допомоги України.

“Сейм проголосував про те, щоб надати понад 500 мільйонів євро на програму реконструкції протягом трьох років. Саме ця програма буде концентрована на Чернігівську область", - розповів журналістам Рінкевичс.

Говорячи про конфіскацію російських активів і спрямування їх на відновлення України, він зауважив, що це зрештою має бути "спільним рішенням європейського рівня". Водночас, на думку латвійського президента, "Дім Москви" в Ризі може стати одним із таких конфіскованих активів.

"Ухвалено відповідний закон на рівні Сейму для того, щоб прийняти у власність Латвійської Республіки "Дім Москви"..., для того щоб передати потім всі необхідні кошти Україні на її потреби. І інші російські активи ми плануємо використати для надання допомоги Україні", - сказав Рінкевичс.

Балтійське турне Зеленського

Президент України Володимир Зеленський з 10 січня подорожує Балтією, де планує обговорити з лідерами Литви, Естонії та Латвії майбутню інтеграцію до Євросоюзу та НАТО, питання координації європейської підтримки, а також співпрацю у виробництві озброєнь.

В Естонії Зеленський вже домовився про виділення на підтримку української оборони принаймні чверть відсотка оборонного бюджету країни.