Ландтаг Тюрингії очолить член ХДС Тадеус Кеніґ

Християнський демократ упевнено переміг кандидатку від "Альтернативи для Німеччини" - найбільшої фракції в ландтазі Тюрингії. Обранню Кеніґа передував скандал у ландтазі та рішення Конституційного суду.

У Тюрингії, де перемогу на земельних виборах здобула правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН), новим головою ландтагу обрали члена Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Тадеуса Кеніґа (Thadäus König). На установчому засіданні земельного парламенту нового скликання в суботу, 28 вересня, на підтримку 42-річного політеконома проголосували 54 із 87 депутатів. Висунута АдН кандидатка Вібке Музаль (Wiebke Muhsal) отримала лише 32 голоси - рівно стільки місць мають у ландтазі представники "Альтернативи для Німеччини".

Ландтаг Тюрингії в суботу продовжив установче засідання, розпочате ще 26 вересня і перерване через суперечки між АдН і депутатами від інших партій. Засідання продовжили після того, як у ніч на суботу земельний Конституційний суд відкрив шлях до швидкого обрання президії ландтагу. Судді у Веймарі одноголосно постановили, що ландтаг має право змінити регламент ще до обрання нової президії.

Рішення земельного Конституційного суду

Це дало змогу ландтагу встановити нові правила висунення кандидатів на посаду голови ландтагу. Член АдН Юрґен Тройтлер (Jürgen Treutler), який раніше головував на установчому засіданні, - за традицією, найстарший депутат - під час хаотичного засідання 26 вересня відмовив депутатам у можливості змінити регламент. Тож засідання відклали до рішення земельного Конституційного суду.

Новий голова ландтагу Тюрингії Тадеус Кеніґ - депутат земельного парламенту з 2019 року. Він експерт земельної фракції ХДС з питань соціальної та спортивної політики, а також із політики на ринку праці. Після навчання у вишах у Єні та естонському місті Тарту, він обійняв посаду помічника керівника земельної філії Фонду Колпінга - міжнародного об'єднання католицьких спілок учнівської ремісничої молоді, а у 2013 році очолив цей фонд.

У новому ландтазі Тюрингії найбільшу фракцію має АдН (32 місця). За нею йдуть християнські демократи (23 місця), лівопопулістський "Союз Сари Ваґенкнехт" (15), Ліва партія (12) і соціал-демократи (шість місць).