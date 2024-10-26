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Ландсбергіс: Гутерріш повинен визнати, що він був не правий

Євгенія Наконечна
26 жовтня 2024 р.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав візит генсека ООН Гутерріша на саміт БРІКС та зустріч з Путіним "помилкою". За його словами, Литва не відмовлятиме його, якщо той вирішить піти з посади.

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Габріелюс Ландсбергіс
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс ЛандсбергісФото: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Участь генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша у саміті БРІКС у Казані, а також його відмова від участі у "саміті миру", який відбувся у червні в Швейцарії, є "помилкою", вважає міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Гутерріш повинен визнати, що він був не правий, і взяти на себе відповідальність, як тоді, коли вирішив не їхати на український "саміт миру" в Швейцарії, так і зараз, коли він поїхав до розшукуваного воєнного злочинця Володимира Путіна і побалакав як з ним, так з його спільником Олександром Лукашенком", - наводить у п'ятницю, 25 жовтня, заяву Ландсбергіса литовський мовник LTR.

"Гутерріша більше не сприймають як чесного посередника, і якщо він вирішить піти, ми точно не будемо відмовляти його від цього", - сказав міністр закордонних справ Литви. Схожу тезу Ландсбергіс опублікував і в дописі в мережі Х.

Гутерріш: Наголосив Путіну, що вторгнення в Україну порушує Статут ООН

Антоніу Гутерріш і Володимир Путін
Антоніу Гутерріш і Володимир Путін на саміті БРІКС в КазаніФото: Grigory Sysoyev/brics-russia2024/AP/picture alliance

Генеральний секретар ООН Гутерріш, підбиваючи підсумки свого візиту в Казань, заявив, що під час зустрічі з Володимиром Путіни він наголосив, що вторгнення Росії в Україну порушує міжнародне право.

"Під час моєї зустрічі з президентом Путіним, я наголосив, що російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права, і повторив тези, які я озвучив на саміті, - написав генсек ООН в мережі Х. - Я також наголосив на тому, що рішуче підтримую укладення угоди задля безпечного судноплавства в Чорному морі, важливому шляху для глобальної продовольчої безпеки".

У дописі Гутерріш також вказав, що країни БРІКС представляють "майже половину світового населення" .

Нагадаємо, що Гутерріш під час свого виступу в Казані наполягав на припиненні війни Росії проти України та вимагав "справедливого миру" для України. Він також закликав у своєму виступі протидіяти глобальним викликам як єдина "глобальна родина", що викликало глузливе зауваження з боку президента РФ Володимира Путіна.

Участь Гутерріша в саміті БРІКС в Казані неодноразово критикувалася в Києві, спочатку з боку МЗС, а згодом і з боку президента Володимира Зеленського. Українська сторона закидала Гутеррішу зокрема й те, що той не був присутній на "мирному саміті", організованому Україною в Швейцарії у червні.

Згодом ЗМІ з посиланням на джерело в Офісі президента України повідомили, що Зеленський не погодив візит Гутерріша в Українучерез те, що він узяв участь у саміті в БРІКС у Росії.

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