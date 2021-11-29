Китайський інвестор "Мотор Січі" позивається проти України в арбітражі в Гаазі - ЗМІ

Китайська інвестиційна компанія Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd через міжнародний арбітражний суд в Гаазі вимагає від України компенсацію у розмірі 4,5 мільярда доларів (3,9 мільярда євро) за нібито несправедливе ставлення Києва до китайських інвесторів.

У заяві, з якою компанія звернулася до Постійної палати третейського суду в Гаазі, вона просить суд винести рішення у справі про ймовірне порушення Україною двосторонньої інвестиційної угоди, повідомляє в понеділок, 29 листопада, Global Times, підрозділ офіційної газети комуністичної партії Китаю "Женьмінь жибао".

В заяві компанія стверджує, що китайські інвестори "зазнали значних втрат" "через п'ятирічне несправедливе ставлення" та утисків, які тривають в Україні. Skyrizon заявила, що використовуватиме всю "доступну юридичну зброю" для захисту своїх законних прав.

Китайські інвестори "Мотор Січі"

На початку року президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій щодо трьох громадян Китаю та чотирьох китайських компаній з метою заморозити їхні активи в Україні. Всі ці компанії, серед яких і Skyrizon, були інвесторами українського виробника двигунів "Мотор Січ".

Представники Skyrizon тоді заявили, що через обмежувальні заходи підприємство незаконно позбавили прав як акціонера "Мотор Січі", і це завдало йому великої економічної шкоди.

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Націоналізація "Мотор Січі"

У цей час компанія "Мотор Січ" була фігурантом розслідування Служби безпеки України. Слідство велося за двома напрямками: щодо можливої "диверсійної та підривної діяльності на користь РФ" та щодо можливих порушень законодавства під час "первинної приватизації і подальшої незаконної концентрації акцій".

Весною 2021 року Шевченківський районний суд Києва заарештував майно і 100 відсотків акцій виробника двигунів. Майно планували передати в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

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Тоді ж Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ухвалила рішення щодо націоналізації "Мотор Січі". Як зазначив тоді секретар РНБО Олексій Данілов, акції компанії "дивним чином" опинилися у власності приватних осіб і це необхідно виправити, оскільки "Мотор Січ" є стратегічним для держави підприємством. Наприкінці березня Зеленський підписав рішення про націоналізацію.