Київ запропонував Китаю стати одним із гарантів безпеки України

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67-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 1 травня.
24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за 30 квітня.
На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами неділі, 1 травня (час київський).
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Київ запропонував Китаю стати гарантом безпеки України. Про це український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив в інтерв'ю китайській державній агенції "Сіньхуа".
"Раніше ми вважали Будапештський меморандум важливою нормою безпеки для України, але, на жаль, він не приніс реальної безпеки Україні. Зараз Україна вивчає можливість отримати гарантії безпеки від постійних членів Ради Безпеки ООН та інших великих держав, зокрема Китаю. Наша пропозиція, щоб Китай був одним із гарантів безпеки України, є ознакою нашої поваги та довіри до Китайської Народної Республіки", - сказав він.
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