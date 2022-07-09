Київ закликає мешканців окупованих територій до евакуації

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 8 липня.

На цій сторінці DW стежить за новинами суботи, 9 липня (час київський).

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Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 5 людей, ще 8 було поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 8 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 4 у Сіверську та 1 у Семигір'ї. Ще 8 людей отримали поранення", - написав Кириленко в Telegram в суботу вранці.

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США виявили не менше 18 "фільтраційних таборів" для українців, які створила влада Росії та так званих "ДНР" та "ЛНР". Про це розповіла заступниця голови місії США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Корні Остріан. За її словами, табори розташовано як на окупованій території України, так і у прикордонних регіонах РФ - у школах, спортивних чи культурних закладах. З таборів людей направляють до російських регіонів, найчастіше - на Далекий Схід, уточнює The New York Times. Українці, які пройшли через "фільтрацію", та у яких вийшло втекти, розповіли виданню про допити, катування та побиття.

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Влада США вважає, що Росія почала готуватися до процесу "фільтрації" ще до вторгнення. Було підготовлено списки людей, яких назвали "загрозою російському контролю". До нього, зокрема, увійшли політики, активісти та співробітники силових відомств. За даними української влади, після початку війни близько 1,6 мільйона жителів країни були насильно переселено до Росії, зокрема 250 тисяч дітей. Перевірити ці цифри неможливо, відзначила Остріан.

Окупанти намагалися захопити Вуглегірську ТЕС

++08.05++

Російські окупанти наступальними діями намагалися встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС та покращити тактичне положення в районі Доломітного на Бахмутському напрямку, але українські військові не дали їм цього зробити та відкинули на попередні позиції. Про це зранку у суботу повідомляється у зведенні генерального штабу ЗСУ. Також на цьому напрямку обстріли фіксувалися поблизу Зайцевого, Берестового та Клинового, а неподалік Спірного окупантами було завдано авіаудару.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають обопільні обстріли позицій по лінії зіткнення, війська РФ завдавали авіаційних ударів в районі населеного пункту Малі Щербаки.

На Краматорському напрямку підрозділи РФ обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Григорівки, Верхньокам'янського та Краматорська. Штурмовими діями вони намагаються просунутись в районі населеного пункту Григорівка, бої тривають, зазначають у генштабі.

На Харківському напрямку окупанти ведуть оборону зайнятих раніше рубежів, тривають обстріли багатьох населених пунктів України. Обстріли також тривають і на Слов'янському напрямку.

На Південнобузькому напрямку росіяни продовжують систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Зберігається подальша загроза завдання ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

"Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Ворог має значні втрати", - стверджують у генштабі ЗСУ.

++07.37++

Російські окупанти вранці в суботу завдали ракетного удару по Миколаєву, наслідки уточнюються, повідомив мер міста Олександр Сенкевич. "У місті лунають вибухи. Повітряна тривога продовжується. Прошу всіх не залишати укриття", - написав він у Telegram.

++07.35++

У результаті обстрілу Інгулецького району Кривого Рогу на Дніпропетровщині у суботу вранці загинула жінка, ще двох постраждалих госпіталізовано, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "На ранок російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Свідомо вдарили з "Градів" по житлових кварталах. Цей підступний обстріл забрав життя 41-річної жінки, ще двох людей з осколковими пораненнями госпіталізовано", - написав він у Telegram.

++07.30++

Папа Римський Франциск може відвідати Україну в серпні, заявив секретар Ватикану у відносинах з державами архієпископ Пол Річард Галлахер в ефірі італійського телеканалу Rai1. За його словами, приготування до поїздки понтифіка до Києва розпочнеться після його візиту до Канади, який заплановано на останній тиждень липня. У середині вересня понтифік вирушить до Казахстану на з'їзд лідерів світових та традиційних релігій, що пройде у Нур-Султані. Там, за словами Галлахера, він може зустрітися з Московським патріархом Кирилом (Гундяєвим).

++07.20++

Жителі окупованих південних областей України, особливо Херсонської та Запорізької, мають евакуюватися, використовуючи "усі доступні способи". Про це заявила віцепрем'єр-міністерка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону ввечері 8 липня. За її словами, це необхідно, щоб ЗСУ під час наступальних дій не наражали на небезпеку цивільне населення. "Евакуація є, і люди про неї знають. Горизонтальна система комунікації дуже добре діє. Ті, хто виїхав, мають і знають шляхи, волонтери, ми приєднуємося. Я не буду зараз публічно про це говорити, тому що це безпека людей", - сказала Верещук. Вона наголосила, що перебування на території Херсонської та Запорізької області "в рази гірше і в рази небезпечніше" перебування на підконтрольній Україні території.

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