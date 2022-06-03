Київ пропонує НАТО прийняти Україну як неофіційного члена

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій першої половини 3 червня.

На цій сторінці DW стежить (оновлюється) за новинами другої половини п'ятниці, 3 червня (час київський).

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Майже 14 мільйонів жителів України були змушені покинути свої домівки упродовж 100 днів російської агресії. Більшість із них - жінки та діти. Ще понад 15 мільйонів українців потребують гуманітарної допомоги. Такі цифри наводяться у доповіді кризового координатора ООН по Україні Аміна Авади. За його словами, понад три мільйони українських дітей зараз не можуть продовжувати навчання у школах, сотні тисяч людей не мають доступу до води та електрики, а кількість голодуючих обчислюється мільйонами. ООН з початку війни встигла допомогти восьми мільйонам людей.

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Міністр оборони України Олексій Резніков (архівне фото)

НАТО на саміті у червні, присвяченому стратегії на найближчі десять років, має розглянути прийняття України до Альянсу де-факто, заявив міністр оборони України Олексій Резніков, виступаючи по відеозв'язку перед учасниками конференції з питань безпеки Globsec 2022 у Братиславі. "Якщо ми говоримо про членство України в НАТО де-факто, а не де-юре, це може бути хорошою ідеєю в цій стратегії", - зазначив він.

За словами Резнікова, Україна буде частиною стратегії, тому що також входить до східного флангу Європи, східного флангу країн НАТО, східного флангу ЄС. "Думаю, це буде безпрограшна ситуація для всіх країн", - зазначив він. Водночас Резніков припустив, що війна в Україні буде затяжною. "Замість того, щоб наступати, російські збройні сили зводять оборонні позиції на окупованих територіях на півдні країни, особливо у Херсоні", - наголосив він.

Крім того, під час Globsec 2022 Резніков обговорив постачання зброї в Україну. "Одним із життєво важливих питань у постачанні зброї українській армії є швидкість. Нам це потрібно швидко, і нам це потрібно зараз!" - написав він у Twitter.

Президент ФРН зустрівся зі Стефанчуком

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Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) прийняв у палаці Бельвю голову Верховної ради України Руслана Стефанчука. Як зазначає dpa, це перша особиста зустріч глави німецької держави з українським політиком після виникнення розбіжностей між Берліном і Києвом через близькість Штайнмайєра до російської влади в минулі роки та відмови української сторони прийняти його в Києві. ВранціСтефанчук зустрівся з канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz) та відвідав Бундестаг.

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