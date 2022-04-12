Київ: Росія хоче вдруге захопити всю Україну, Схід і Південь - проміжні цілі

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за першу половину 11 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями вівторка, 12 квітня, з 15:00 (час київський).

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В Ірпені російські війська розстріляли людину у дитячому садку, повідомляє міський голова міста Олександр Маркушин. Він оприлюднив відео, на якому видно сліди крові на стіні дитячого закладу. За словами Маркушина, особа вбитої у голову людини наразі встановлюється.

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ЄС створив у Молдові склад для допомоги українським біженцям. До кінця поточного тижня туди доставлять понад 1200 наметів та 4000 ковдр, повідомила Єврокомісія. "Потреби в гуманітарній допомозі постраждалим цивільним через вкрай жорстоке військове вторгнення Росії в Україну зростають у геометричній прогресії", - зазначив єврокомісар з врегулювання криз та гуманітарної допомоги Янез Ленарчич. За його словами, необхідно зараз мобілізувати всі наявні можливості для допомоги людям, які опинилися в скрутному становищі. За даними Єврокомісії, покинути Україну були змушені вже понад 4,5 мільйони людей, переважно жінки та діти.

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84 відсотки жителів Фінляндії вбачають у Росії загрозу для своєї країни через війну РФ проти України, свідчать результати опитування, проведеного фінським Економічним та політичним форумом (EVA). За рік кількість фінів, які вважають, що Росія представляє для їх країни серйозну військову загрозу, збільшилася на 25 відсотків. Лише шість відсотків опитаних не вбачають у Росії жодної загрози. Фінляндія, що має спільний з РФ кордон протяжністю 1300 км, прагне якнайшвидшого приєднання до НАТО.

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У Міноборони України не підтвердили, але й не спростували причетність українців до пошкодження залізничних колій у прикордонному районі Білгородської області РФ. "Справді під час війни насамперед руйнуються обома сторонами об'єкти критичної військової інфраструктури та логістичні об'єкти - це дороги, мости, для того, щоб кожна зі сторін не могла доставити не тільки боєприпаси, а навіть пальне, провіант", - заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона наголосила, що частина Харківської області, що межує з Білгородською областю України, перебуває під контролем Збройних сил РФ. "З нашого боку збройні сили намагаються ускладнити процес доставки того, що вони намагаються там накопичити. Фактично це теж військова операція. Тобто навіть там, де не тривають активні бої, де триває процес зміцнення ворога, там відбувається процес протидії. І власне зараз це відбувається на Харківщині", - заявила Маляр.

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Губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив про пошкодження залізничних колій у Шебекінському міському окрузі поблизу кордону з Україною. "Жертв і постраждалих немає. Зруйновано лише залізничне полотно. На місці працює оперативна група", - написав він у Telegram. Пізніше Гладков заявив, що ця "гілка використовувалася для рейкового автобуса Білгород - Нежегіль" і в результаті на станції Розумне було зупинено електричку з пасажирами. Напередодні Білгородська область запровадила "жовтий" рівень терористичної небезпеки.

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Режим надзвичайного стану у Молдові через ситуацію в Україні продовжать, повідомила прем'єр-міністерка цієї країни Наталія Гаврилиця. "Поки в Україні триває війна та є ризики нової хвилі біженців, це є підставою, щоб звертатися до парламенту за подовженням режиму НС. Уряд готує звернення з цього приводу", - зазначила вона. При цьому Гаврилиця наголосила, що йдеться про вимушений захід, спрямований на те, "щоб мінімізувати наслідки української кризи". Режим НС запровадили у Молдові 24 лютого, у день вторгнення РФ в Україну, терміном на 60 днів.

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Взяття під контроль східних та південних регіонів України є проміжними цілями Росії перед другою спробою захопити всю Україну, вважають у Міноборони України. "Південь також сьогодні, як і схід, концентрує великі зусилля ворога завоювати цю територію. Це ті проміжні цілі, які ставить перед собою ворог перед тим, як націлитися на всю Україну вдруге", - заявила в ефірі національного телемарафону заступниця глави українського відомства Ганна Маляр.

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