Київ каже про відсутність прогресу на переговорах ТКГ

Речник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо мирного врегулювання на Донбасі Олексій Арестович не бачить перспектив для звільнення чотирьох українців, яких утримують у місцях позбавлення волі в окремих районах Донецької і Луганської області (ОРДЛО). "Не думаю, що є перспективи звільнення цих людей. ОРДЛО займає тільки одну позицію - вести з ними прямі переговори і визнання Росії посередником", - розповів Арестович за підсумками чергового засідання ТКГ в середу, 9 червня.

За його словами, люди, про яких йдеться, перебувають "у дуже важкому стані" й не отримують належного лікування. "Ми запропонували провести обмін. Запропонували вчинити по-людськи хоча б щодо тих, хто вкрай хворий. Однак наша аргументація в ТКГ не подіяла і, на жаль, це закінчилося нічим", - додав Арестович, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Також він повідомив про відсутність прогресу і в питанні підготовки документа в сфері безпеки щодо дотримання режиму повного припинення вогню.

Натомість у делегації "ДНР" на переговорах ТКГ стверджують, що представник Києва "вимагав віддати українській стороні чотирьох осіб в обмін на підписання українським президентом указу про помилування дев'яти осіб". Представники сепаратистів назвали цю пропозицію "відвертим шантажем".

Раніше 9 червня глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук закликав ОРДЛО звільнити чотирьох важкохворих українців для надання їм належної медичної допомоги і забезпечити відкриття КПВВ.