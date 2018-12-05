Kyiv Boryspil Express: перший млинець глевкий

"Укрзалізниця" з великою помпою запустила 30 листопада з київського вокзалу Київ-Пасажирський до аеропорту Бориспіль потяг Kyiv Boryspil Express (KBE). Першими пасажирами експресу стали, зокрема, президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Проте вже наступного дня фірмовий рейкобус KBE зламався, не доїхавши кількох кілометрів до аеропорту. У соціальних мережах публікували відео пасажирів, які вистрибують з потягу на сніг та біжать у напрямку аеропорту. "Укрзалізниця" пояснила поламку рейкобусу поганими погодними умовами. Проте історія повторилася 4 грудня - експрес заглухнув ще в Києві, і до аеропорту його із запізненням дотягнув звичайний локомотив. Причини цього інциденту поки що не відомі.

Новий маршрут - стара техніка

За тиждень до запуску Kyiv Boryspil Express виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов повідомив, що маршрут від Києва до Борисполя обслуговуватимуть п'ять дизельних рейкобусів польського виробництва Pesa - чотири курсуватимуть на маршруті, а один перебуватиме в резерві. За даними київського Центру транспортних стратегій, у 2004-2012 роках "Укрзалізниця" закупила 14 рейкобусів цієї марки, але досі експлуатуються тільки дев’ять з них.

За даними експерта з транспортних питань, екс-заступника міністра інфраструктури Олександра Кави, рейкобуси Pesa, що працюють на маршруті від Києва до аеропорту, були випущені 2008 року. Втім, за його словами, термін експлуатації такої техніки техніки - 40 років, тож 10 років для цих рейкобусів - ще дуже малий вік. "Проблема їхньої експлуатації пов'язана з тим, що вони не отримували відповідного сервісного обслуговування від виробника. Але якщо не виділяти гроші на ремонт, то підтримувати їх у робочому стані непросто", - каже експерт.

Експерт громадської кампанії "Європатруль" В'ячеслав Коновалов, у свою чергу, нагадує, що аналогічний проект "Повітряний експрес", який розроблявся ще за правління екс-президента Віктора Януковича, передбачав закупівлю нового рухомого складу. Проте проект вартістю 372 мільйони доларів так і не було реалізовано, а отриманий на нього кредит Експортно-імпортного банку Китаю був використаний не за призначенням. Kyiv Boryspil Express натомість коштував Укрзалізниці 480 мільйонів гривень (близько 17 мільйонів доларів за поточним курсом), проте економія на новому рухомому складі далася взнаки вже в перші ж дні роботи експресу.

Перекидання рейкобусів на Київ за рахунок регіонів?

На маршруті між Києвом та аеропортом "Бориспіль" однозначно потрібен новий рухомий склад, вважають експерти. За їхніми словами, ті рейкобуси, які використовуються зараз, були зняті з приміських маршрутів у Полтавській та Сумській областях. "Вони абсолютно не відповідають тим вимогам, які ставляться до сполучення між столицею та найбільшим аеропортом країни", - переконаний Кава. А Коновалов зазначає, що перекидання рейкобусів на Київ призвело до скасування низки приміських рейсів у регіонах.

Представники української влади з гордістю заявляли, що "Укрзалізниця" реалізувала проект Kyiv Boryspil Express за власні кошти. Проте Олександр Кава не вважає цю тенденцію позитивною. "Український уряд, на жаль, ставиться до залізниці як до державного активу, який можна змушувати будувати економічно недоцільні для підприємства об'єкти, а потім експлуатувати та нести це соціальне навантаження", - каже Кава. На його думку, питання закупівлі потягів для KBE треба вирішувати не за рахунок "Укрзалізниці" та її бюджету, а виділяти на це гроші або уряду, або аеропорту, або Київської області. А поки що треба просто якісно обcлуговувати наявний рухомий склад.

Тим часом станом на 5 грудня експрес знову курсує в штатному режимі. Директор департаменту з організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень "Укрзалізниці" Олександр Красноштан порівняв поламки KBE із ситуацією з потягами Hyundai, що теж ламалися на початку їхньої експлуатації в 2012 році, проте тепер без них неможливо уявити пасажирське залізничне сполучення в Україні. "Коли щось нове починає працювати, без збоїв неможливо", - зазначив Красноштан. За його словами, одному з пасажирів, який 1 грудня запізнився-таки на свій рейс, "Укрзалізниця" компенсувала витрати на авіаквиток.