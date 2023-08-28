У міноборони розкрили деталі скандальної справи про куртки

В антикорупційній раді при міністерстві оборони запевняють, що закуплені для ЗСУ куртки точно були зимові, а не літні, як стверджують журналісти. Втім, там ще не з'ясували, чи мала місце змова із представниками влади.

Антикорупційна рада при міністерстві оборони України з'ясувала, що закуплені в Туреччині куртки для військових Збройних сил точно були зимові, а не літні, як стверджували журналісти-розслідувачі. Про це у понеділок, 28 серпня, в ефірі "Радіо Свобода" за результатами попередньої перевірки розповів голова Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Євген Грушовець.

"По-перше - це куртки не є літніми, не є демісезонними, це зимові куртки, які пошиті на турецьких фабриках. Тому перше твердження, що куртки були літніми, не відповідає дійсності. І відповідно ми всі повинні розуміти, що ті цифри, про які говорили журналісти, що нібито куртка коштує 20 чи 30 доларів, ми розуміємо, що за 30 доларів неможливо купити зимову куртку", - зазначив Грушовець.

За його словами, восени 2022 куртки поставили Збройним силам і більшу частину видали військовослужбовцям. Водночас деяка партія залишається на складах.

Крім того, як стверджує глава антикорупційної ради при міноборони, відомство не мало тих рахунків з ціною в турецьких документах, які оприлюднили журналісти. Тому що ці документи подає винятково турецька сторона, коли відвантажує товар, і в принципі міністерство оборони не повинно було мати цих документів, запевнив Грушовець.

Водночас на момент перших поставок курток в ЗСУ виробник чи постачальник не отримав всієї передоплати за договором, продовжив чиновник. "Ми з'ясовуємо, чому так відбувалося. Це точно не шкодило Збройним силам України. Але такі речі були. Крім того, вся партія, яка була поставлена, вона була у повному обсязі прийнята", - додав він, вказавши на незначні недоліки курток, пов'язані з лейбом.

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Завищені ціни - не питання до міноборони

Щодо завищених цін, на що вказували журналісти, Грушовець вважає, що це питання точно не до міністерства оборони. Адже, за його словами, на момент підписання контрактів, там вказувалася вартість. Враховуючи те, що це товар невітчизняного виробництва, питання декларування товару в країні походження та тих держав, через які відбувався транзит цих курток, не стосується міністерства оборони, зауважив Грушовець.

"Насправді важливе питання, чи пов'язана ця компанія з представником від влади чи від депутатського корпусу. Це має велике значення. Якщо це дійсно була змова - то це одна історія, це корупція", - наголосив він.

За його словами, купівля курток відбувалася у різних компаній, зокрема українських. Чи дійсно була корупційна складова в ціні і чи дійсно ці куртки купували "неправильно", Грушовець сподівається з'ясувати найближчим часом.

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ЗМІ вказали на імовірний конфлікт інтересів

Уперше інформація про закупівлю міноборони курток була оприлюднена виданням "Дзеркало тижня" (ДТ). У розслідування йшлося про те, що минулого року міноборони уклало контракт з турецькою фірмою Vector avia на поставку зимового одягу для військових. За даними видання, у жовтні-грудні 2022 року фірма завезла до України з Туреччини 233 тисячі курток на 20 мільйонів доларів і 202 тисячі штанів на 13 мільйонів доларів. Однак, посилаючись на вагу поставлених курток, яка в середньому становила 1,1 кілограма, видання стверджує, що це були не зимові, а літні куртки, чи вироби з неякісної тканини.

Згодом "Українська правда" випустила розслідування, що одним з власників Vector avia був Олександр Касай - племінник нардепа від "Слуги народу" та члена парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Геннадія Касая.

На розслідування ЗМІ відреагувала голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу"), заявивши, що готує позов до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) щодо оприлюдненої інформації. За її словами, автентичність документів, оприлюднених ЗМІ, підтвердив інший нардеп - Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Міноборони готує позови до медіа

Водночас у міноборони стверджують, що опублікований в ЗМІ документ "не надходив до міністерства і не формувався в процесі укладання та виконання зазначених контрактів", а також датований числом, яке було пізніше, ніж дата укладення контракту та проплати. "Міноборони повністю відкрите для перевірок щодо зазначених питань, а також готове у межах компетенції сприяти правоохоронним органам під час проведення розслідувань", - запевняють в міністерстві.

Водночас там повідомили, що готують судові позови "до ЗМІ та осіб, які навмисно поширюють неправдиві відомості". Назв видань чи імен цих осіб у міністерстві не уточнили.

Парі Резнікова

Між тим, міністр оборони Олексій Резніков публічно запропонував Радіній та автору розслідування "УП" Михайлу Ткачу парі з обіцянкою піти у відставку, якщо не зможе довести відсутність корупційної складової у питанні закупівлі зимового одягу для ЗСУ.

У свою чергу, якщо буде доведено, що "було поставлено 180 тисяч зимових курток", Резніков запропонував Радіній скласти депутатський мандат, а Ткачу - піти з видання і на три роки припинити займатися журналістикою.

Радіна підтримала пропозицію міністра оборони України щодо парі, але з умовами, водночас Ткач - ні. Пропозицію Резнікова він назвав "опущенням до неміністерського рівня тиску на ЗМІ" та додав, що готовий "уважно слухати" спростування міністром журналістського розслідування.

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