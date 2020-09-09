 Купе під охороною: як ″Укрзалізниця″ захищає пасажирів у потягах (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.09.2020

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Політика й суспільство

Купе під охороною: як "Укрзалізниця" захищає пасажирів у потягах (відео)

Після жорстокого нападу на пасажирку "Укрзалізниця" запровадила воєнізовану охорону в 10 поїздах. DW з'ясовувала, чи здатні охоронці захистити пасажирів та чи почуваються подорожувальники в безпеці.

В поїздах Укрзалізниці стане безпечніше?(Imago-Images/Ukrainian News/A. Chumachenko)

В українських поїздах стане безпечніше?

З кийками та однією парою кайданків на двох заступає на патрулювання нічного потяга "Київ-Покровськ" воєнізована охорона "Укрзалізниці". Такі ж наряди вже третій тиждень працюють на десяти маршрутах. Щонайменше кожні дві години охоронці обходять вагони поїзда, аби переконатися, що усі пасажири в безпеці і не порушують правил. Дивіться репортаж DW:

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Аудіо й відео до теми

5 прикладів "комфорту" "Укрзалізниці" (18.05.2018)  

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