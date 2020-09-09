Купе під охороною: як "Укрзалізниця" захищає пасажирів у потягах (відео)

З кийками та однією парою кайданків на двох заступає на патрулювання нічного потяга "Київ-Покровськ" воєнізована охорона "Укрзалізниці". Такі ж наряди вже третій тиждень працюють на десяти маршрутах. Щонайменше кожні дві години охоронці обходять вагони поїзда, аби переконатися, що усі пасажири в безпеці і не порушують правил. Дивіться репортаж DW: