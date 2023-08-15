Куп'янськ: посилення обстрілів і евакуація цивільних

Армія РФ останнім часом посилила обстріли і наступальні дії на Куп'янському напрямку в Харківської області. Як повідомив напередодні "Інститут дослідження війни", російські війська поводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове і дещо просунулися в цьому напрямку. "Мета противника - прорвати оборону наших військ і вийти безпосередньо до Куп’янська. Бойові дії зараз відрізняються надзвичайною інтенсивністю. Окремі позиції за ці дні декілька разів переходили із рук в руки", - заявив нещодавно командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у коментарі "Українській правді". Як повідомлялося, українські сили на цьому напрямку посилено резервами.

Російські обстріли населених пунктів поблизу Куп’янська посилилися

Через посилення обстрілів Куп'янська районна військова адміністрація ще 9 серпня оголосила про обов’язкову евакуацію населення з 53 населених пунктів району. Це Дворічанська селищна, Петропавлівська сільська, чотири населених пункти з Кіндрашівської громади, декілька населених пунктів Курилівської сільської та три населених пункти Куп'янської міської територіальних громад, повідомив т.в.о начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. "Тобто це лівий берег річки Оскіл", - пояснив він. "Таких масованих обстрілів раніше не було. Останні обстріли здійснюються по Кругляківці, Подолах, по місту Куп’янськ летіли керовані авіабомби. Інтенсивність обстрілів зросла вздовж всієї лінії по глибині і по всім населеним пунктам полетіло", - розповів в інтерв'ю DW Конашевич.

Наслідки обстрілів у Куп'янську Фото: Sergey Bobok/AFP/Getty Images

За його словами, обов’язкова евакуація відрізняється від примусової тим, що змушувати людей їхати з небезпечних територій ніхто не зможе, тому влада інформує місцеве населення про можливості виїхати на більш безпечні території, отримати фінансову та медичну, гуманітарну допомогу та тимчасове житло. Людям пропонують виїхати до Харкова або у східні області України. Всього у громадах, де інтенсифікувалися бойові дії, потребують евакуації 12 тисяч людей, розповів Канашевич. За перші дні евакуації було евакуювано всього 248 людей, з них 90 дітей, повідомив 13 серпня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Наразі місцева влада розглядає можливість примусової евакуації дітей з населених пунктів Куп’янського району, які зазнають найбільших обстрілів.

Евакуація на Куп'янщині: "Всі на сумках"

Місцеві жителі Куп’янська та навколишніх сіл розповідають DW, що обстріли з боку російської армії були і раніше, однак зараз небезпека посилилася. Правий берег Купʼянська звільнили 10 вересня минулого року, а лівий берег і решту сіл - 24 вересня, російські війська відійшли недалеко від лівого берега річки Оскіл, розповідає Оксана (ім'я змінено), волонтерка з села Подоли. "Тому обстріли у нас майже постійно. Але інтенсивність змінювалась - то їх менше, то зовсім тихо. Тепер вони активізувались. Зараз стріляють так, що й на город за морквою не вибіжиш. Додалися обстріли з авіації. Обстріли хаотичні, руйнувань на вулиці багато", - каже жінка. Свою дитину вона вже евакуювала у Полтаву. "Сама теж зібрала речі. При загрозі нової окупації - поїду. Більшість людей все одно залишається на місці", - розповідає вона.

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"Ми з мамою збираємось евакуюватися у Харків, як тільки ситуація тут погіршиться. А це, як кажуть, може статися за кілька днів. Фронт може прорватися. Ми вже морально до цього готові", розповідає Михайло Марчук, фельдшер з селища Ківшарівка. За його словами, евакуація викликала паніку, на заправках у Куп’янську зникло паливо, люди заправлялися у сусідньому населеному пункті - Шевченковому. "Знайомі поки не евакуювалися, але також планують. Всі на сумках. По Ківшарівці ходять волонтери, пропонують евакуацію", - каже чоловік.

Евакуація з Куп'янщини поки що, хоч і обов'язкова, але добровільна Фото: Lilia Rzheutska

Волонтер Руслан, який займається евакуацією з населених пунктів Куп’янського району, розповідає, що люди виїжджали і до оголошення евакуації, але зараз ситуація з безпекою погіршилася, тому побільшало запитів від охочих евакуюватися. "Лінія фронту підбирається ближче до Купʼянська. Постійні обстріли лівого берега за останні два тижні", - каже волонтер. За його словами, деякі з сіл розташовані всього за кілька кілометрів від лінії фронту. "Тиждень тому ми привозили туди гуманітарну допомогу. А вже зараз люди телефонують, просять звідти евакуювати. Сьогодні я евакуював там бабусю. Приїжджаю - а там ще три запити. Була оголошена евакуація, і пішла ланцюгова реакція - кілька людей виїхали, інші їдуть за інерцією", - ділиться своїми спостереженнями він.

Чому війська РФ активізували наступ на Куп’янськ?

Експертка з оборонних досліджень у Королівському коледжі Лондона Марина Мирон вважає, що через загострення ситуації на східних рубежах українського фронту, де Росія зосередила велику частину свого війська, українська влада була змушена оголосити евакуацію, що може свідчити про те, що російські війська досягли певного просування на цьому напрямку. "Ситуація є серйозною. Треба розуміти стратегічне значення Куп'янська… Одне з завдань - відволікти українські сили з запорізького напрямку. Інша мета - ускладнити логістику для українських сил і зайняти стратегічну позицію на харківському напрямку", - сказала Мирон в інтерв’ю DW.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець припускає, що російська армія поставила собі за мету вийти на лівобережжя річки Оскіл, яка проходить містами Куп’янськ та Куп’янськ-Вузловий, аби отримати собі природний оборонний рубіж, з якого можна обстрілювати населенні пункти, розташовані на правому березі річки, що може значно ускладнити наступ українського війська. "Подібна ситуація в Херсоні, де вони з лівого берега Дніпра обстрілюють місто на правому", - прокоментував Машовець.

Куп’янськ та Куп’янськ-Вузловий є важлививими населеними пунктами для армії РФ, оскільки є великим транспортним вузлом, зокрема для залізничного транспорту, відзначає військово-політичний оглядач, експерт Українського центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука Олександр Коваленко. За його словами, російські війська активізувалися у цьому секторі ще з кінця червня, де спочатку їхні наступальні дії в напрямку міста Лиман зазнали невдачі. Після цього, каже Коваленко, окупанти в середині липня намагалися наступати на смт Борова, але теж не змогли прорвати українську оборону. "З Лиманом у них проблема, з Боровою проблема, то вони бачать вікно можливостей на Куп’янському напрямку і тепер концентрують основні ударні сили на це місто", - каже він. Таким чином створюється загроза для Куп’янська, аби сили оборони України почали розосереджувати свої ресурси з півдня, каже експерт. Коваленко відзначає, що на Куп’янському напрямку російська армія зосередила великі резерви живої сили і по окремому вузькому напрямку може здійснювати наступальні дії.