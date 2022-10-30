Кулеба звинуватив РФ у роздачі краденого зерна

249-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 30 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 29 жовтня. На цій сторінці DW розповідає про події неділі, 30 жовтня (час київський).

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Минулої доби російські окупаційні сили завдали п'ять ракетних і 23 авіаційні удари, а також понад 100 обстрілів із РСЗВ, повідомили в Генштабі ЗСУ. "Постраждали райони більш як 45 населених пунктів. Серед них - Слов'янськ і Сіверськ Донецької області, Запоріжжя та Новоолександрівка на Херсонщині", - йдеться у зведенні на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ .

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Домовленості про рух суховантажів морським гуманітарним коридором, створеним у рамках чорноморської зернової ініціативи, 30 жовтня не досягнуто, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ). "СКЦ вивчає ситуацію, що склалася, оцінюючи наслідки для діяльності СКЦ та обговорюючи наступні кроки", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що до 30 жовтня "не досягнуто спільної угоди щодо руху суден, що відбувають і прибувають".

Координатор ООН у СКЦ Амір Абдулла "довів до відома турецької та української делегацій центру" повідомлення, що надійшло від делегації РФ щодо призупинення участі у чорноморській зерновій ініціативі, наголошується в повідомленні. У Центрі уточнили, що зараз понад 10 суден, що входять і виходять з українських портів, очікують на можливість зайти в морський гуманітарний коридор. "29 жовтня дев'ять суден (п'ять, що відбувають і чотири, які прибувають) без проблем пройшли морським гуманітарним коридором", - повідомили в СКЦ.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закинув Росії чергову маніпуляцію на тлі блокування нею "зернового коридору". "Голодний піар Росії. Москва обіцяє безплатно передати іншим країнам 500 тисяч тонн зерна (швидше за все, вкраденого з України) протягом найближчих 4 місяців. Але, зруйнувавши зерновий коридор, Росія блокує 2 мільйони (!) тонн зерна для Алжиру, Ємену, В'єтнаму, Бангладеш та інших прямо зараз", - написав Кулеба у соцмережі Twitter.