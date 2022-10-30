  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Енергетична криза
Перевірка зерна з України в Туреччині
Фото: Yasin Akgul/AFP
КонфліктиУкраїна

Кулеба звинуватив РФ у роздачі краденого зерна

Валерій Сааков | Аліна Коломієць
1 год. тому

249-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 30 жовтня.

https://p.dw.com/p/4IqHb

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 29 жовтня. На цій сторінці DW розповідає про події неділі, 30 жовтня (час київський).

++07.43++

Минулої доби російські окупаційні сили завдали п'ять ракетних і 23 авіаційні удари, а також понад 100 обстрілів із РСЗВ, повідомили в Генштабі ЗСУ. "Постраждали райони більш як 45 населених пунктів. Серед них - Слов'янськ і Сіверськ Донецької області, Запоріжжя та Новоолександрівка на Херсонщині", - йдеться у зведенні на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.

++07.25++

Домовленості про рух суховантажів морським гуманітарним коридором, створеним у рамках чорноморської зернової ініціативи, 30 жовтня не досягнуто, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ). "СКЦ вивчає ситуацію, що склалася, оцінюючи наслідки для діяльності СКЦ та обговорюючи наступні кроки", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що до 30 жовтня "не досягнуто спільної угоди щодо руху суден, що відбувають і прибувають".

Координатор ООН у СКЦ Амір Абдулла "довів до відома турецької та української делегацій центру" повідомлення, що надійшло від делегації РФ щодо призупинення участі у чорноморській зерновій ініціативі, наголошується в повідомленні. У Центрі уточнили, що зараз понад 10 суден, що входять і виходять з українських портів, очікують на можливість зайти в морський гуманітарний коридор. "29 жовтня дев'ять суден (п'ять, що відбувають і чотири, які прибувають) без проблем пройшли морським гуманітарним коридором", - повідомили в СКЦ.

Читайте також: Як війна в Україні посилила геополітичну вагу Туреччини

++07.07++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закинув Росії чергову маніпуляцію на тлі блокування нею "зернового коридору". "Голодний піар Росії. Москва обіцяє безплатно передати іншим країнам 500 тисяч тонн зерна (швидше за все, вкраденого з України) протягом найближчих 4 місяців. Але, зруйнувавши зерновий коридор, Росія блокує 2 мільйони (!) тонн зерна для Алжиру, Ємену, В'єтнаму, Бангладеш та інших прямо зараз", - написав Кулеба у соцмережі Twitter.

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.facebook.com
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Перевірка зерна з України в Туреччині

Кулеба звинуватив РФ у роздачі краденого зерна

Конфлікти1 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ілон Маск на тлі логотипу Twitter

Маск взявся за кермо у Twitter

Маск взявся за кермо у Twitter

Економіка28 жовтня 2022 р.
Кадр зі стрічки "Бачення метелика"

Українське кіно воєнного часу на кінофестивалі у Берліні

Українське кіно воєнного часу на кінофестивалі у Берліні

Панорама28 жовтня 2022 р.
Голова ЄЦБ Крістін Лагард

ЄЦБ знову сильно вдарив по інфляції. Це зміцнить курс євро?

ЄЦБ знову сильно вдарив по інфляції. Це зміцнить курс євро?

Економіка28 жовтня 2022 р.
Долар

Як сильний долар шкодить американському бізнесу

Як сильний долар шкодить американському бізнесу

Економіка28 жовтня 2022 р.
Postapokalyptische Zukunft Inszenierung

Ядерна загроза: де ховатися та що робити

Ядерна загроза: де ховатися та що робити

Суспільство28 жовтня 2022 р.07:13 хв.
Датчики задимлення, Словенія

"Докази" Росії щодо "брудної бомби" сфальшовані

"Докази" Росії щодо "брудної бомби" сфальшовані

Конфлікти28 жовтня 2022 р.
На головну сторінку