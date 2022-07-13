Кулеба: ЗСУ готують звільнення окупованих міст Чорноморського узбережжя

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 12 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами середи, 13 липня (час київський).

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Український телеведучий-мандрівник Дмитро Комаров продав своє авто за мільйон гривень для передачі коштів Збройним силам. Про це він повідомив 12 липня в Instagram.

Акцію з продажу свого Сhrysler Сrossfire Комаров оголосив на свій 39-й день народження 17 червня. Найбільшу суму, за його словами, запропонувала молода компанія, яка займається інвестиціями. Документи вже переоформили, кошти ведучий обіцяє направити на допомогу Україні.

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Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян заявив, що Тегеран не допомагає жодній зі сторін війни в Україні. Так він прокоментував в інтерв'ю італійській газеті La Reppublica слова помічника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана про переговори Ірану з РФ щодо поставки дронів та навчання по роботі з ними російських військових. За словами міністра, Тегеран уникає будь-яких кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації ситуації в Україні, включаючи постачання військової техніки.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що експорт українського зерна може відновитися лише за умови гарантій безпеки. Перед зустріччю з цієї теми в Стамбулі делегацій України, Росії, Туреччини та Організації Об'єднаних Націй Кулеба зазначив у розмові з Associated Press, що необхідно гарантувати "повагу" Росією експортних коридорів, аби ті не зазнали обстрілів.

Міністр також також заявив, що українські військові "планують і готуються до повного звільнення" окупованих Росією населених пунктів біля узбережжя Чорного моря. У ймовірність мирних переговорів із РФ щодо припинення війни Кулеба не вірить: "Росія продовжує перебувати у настрої війни, і вони не прагнуть добросовісних переговорів. Вони шукають шляхів, як змусити нас виконати їхні ультиматуми, чого не станеться". Він нагадав, що Росія запроваджує власну шкільну програму та валюту на окупованих українських територіях та пропонує місцевим жителям свої паспорти. "Я достатньо переконаний, що коли ці території звільнять, переважна більшість людей тихенько спалять свої російські паспорти в своїх камінах", - додав Кулеба. Він також сказав, що Україна проситиме у партнерів більше зброї, допоки не виграє війну.

Читайте також: Зеленський наказав відвоювати південь України - Резніков

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Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив про обстріл російською армією Вітовського району Миколаївської області. За попередніми даними, загинули п’ятеро цивільних. Станом на ранок середи, за словами чиновника, армія РФ нанесла 28 ударів із реактивних систем залпового вогню по різних населених пунктах області. Внаслідок обстрілів були пошкоджені житлові будинки.

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ФРН позбудеться залежності від вугілля й нафти з РФ до кінця року

Німеччина з 1 серпня повністю відмовиться від російського вугілля, а з 31 грудня - від російської нафти. Про це заявив заступник міністра фінансів ФРН Йорг Кукіс (Jörg Kukies).

Нафтопровід "Дружба"

За його словами, відмова від російського вугілля та нафти докорінно змінить структуру енергопостачання ФРН. Раніше Росія постачала 40 відсотків споживаного Німеччиною вугілля та нафти.

Серйознішою є залежність від російського газу, каже Кукіс. Європейський Союз отримує щороку близько 158 мільярдів кубометрів газу з Росії, і хоча США та Катар здатні спільно поставити до Європи близько 30 мільярдів кубометрів скрапленого природного газу, дефіцит залишиться досить великим. "Ми не можемо просто ігнорувати цю проблему", - наголосив урядовець.

Читайте детальніше: Німеччина припинить купувати російське вугілля з 1 серпня, нафту - з 31 грудня

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Російські авіакомпанії досі не повернули понад 400 пасажирських літаків, які взяли в лізинг за кордоном. Як повідомляє американське видання The Washington Post, із 515 лайнерів, які перебували в лізингу на момент введення санкцій проти Росії за війну в Україні, власники змогли отримати лише близько 80. Більшість лізингодавців вважають, що вже не зможуть повернути свої літаки, а також авіадвигуни, здані російським авіакомпаніям в оренду.

Сума претензій, висунутих страховим компаніям за неповернення лайнерів російськими авіаперевізниками, досягла вже 10 мільярдів доларів, повідомив холдинг Cirium - глобальний постачальник аналітики з індустрії подорожей.

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Переговори з Росією про експорт українського зерна на міжнародний ринок перебувають на фінальній стадії, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю іспанському виданню El Pais. За його словами, необхідно вирішити питання безпеки. Водночас міністр вважає, що РФ не зацікавлена в розблокуванні експорту.

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У польському Кракові відкрили сквер "Вільної України" навпроти російського консульства. Як повідомляє провладна українська партія "Слуга народу", на відкриття завітали дипломати з Німеччини, США, Франції, Угорщини, Словаччини, Мальти, а також колишні посли Польщі в Україні Ян Пєкло та Канади в Україні Роман Ващук.

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За даними військової розвідки Великобританії, протягом наступного тижня російські війська зосередяться на взятті кількох невеликих міст на Донбасі, зокрема Сіверська та Долини, які розташовані на підступах до Слов'янська та Краматорська. Останні два міста, за оцінками розвідників, лишаються основними цілями РФ на цьому етапі.

Також у щоденному звіті британської розвідки зазначається, що антиросійські настрої на окупованих територіях України призводять до нападів на російських і проросійських "чиновників". Зокрема, призначена Росією окупаційна адміністрація Великого Бурлука на Харківщині визнала, що один із її "мерів" загинув 11 липня внаслідок підриву автомобіля. Аналітики вважають, що подібні напади посиляться.

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Бразилія укладає нові угоди з Росією щодо закупівлі дизеля, повідомило місцеве бізнесове видання Valor Econômico з посиланням на міністерство закордонних справ. "Росія є стратегічним партнером Бразилії. Ми також сильно залежимо від експорту добрив з Росії та Білорусі. І, звичайно, Росія є великим постачальником нафти і газу. Ви можете запитати про це Німеччину, ви можете запитати про це Європу. Так, у Бразилії, нам не вистачає дизеля", - сказали в міністерстві.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що паливо прибуде в країну через два місяці. "Росія продовжує торгувати з усім світом", - сказав Болсонару, який відвідав Росію в лютому, незадовго до повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну. Бразилія є одним із провідних світових виробників сільськогосподарської продукції. Як зазначає агентство dpa, Болсонару також зацікавлений в зниженні цін на пальне з огляду на президентські вибори в жовтні.

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Кабінет міністрів України просить Раду національної безпеки та оборони запровадити санкції до фізичних та юридичних осіб, які причетні до вилучення та знищення документів в архівних установах на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях і в анексованому Росією Криму. Як повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, таке рішення уряд ухвалив на засіданні 12 липня.

++10.45++

Кількість жертв удару РФ по багатоповерхівці в Часовому Яру на Донеччині зросла до 47. Як повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, близько десятої ранку в середу під час проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалів дістали тіло ще однієї жінки. Роботи продовжуються.

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Міністерка закордонних справ Німеччини не бачить шансів для переговорів з РФ

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) не бачить можливості для будь-яких переговорів з Росією.

Анналена Бербок

"Про що можна вести переговори з тим, хто не готовий навіть домовитися з Міжнародним комітетом Червоного Хреста щодо створення гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення", - сказала Бербок в інтерв'ю німецькому журналу Stern.

Вона також відкинула заклик до негайного припинення вогню та проведення переговорів, з яким виступила у відкритому листі група німецьких інтелектуалів та знаменитостей. "На місці українців я сприйняла би цей лист як наївний, тривожний та зарозумілий. Яке право має міністр закордонних справ Німеччини вирішувати за Україну, яку частину їхньої території вона мала би віддати, скільки мільйонів її громадян мали би підкоритися російському пануванню?" - наголосила Бербок.

Крім того, вона сказала, що з початку війни не мала прямих контактів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. При цьому міністерка додала, що хотіла би йому сказати: "Ну, Сергію, давай говорити про мир", але висловила сумнів, що Лавров має такі повноваження від російського керівництва. "Яку роль відіграє російський міністр закордонних справ у цьому всьому – під питанням ", - зазначила Бербок.

++09.56++

Вночі з-під завалів зруйнованої ударом РФ багатоповерхівки в Часовому Яру на Донеччині рятувальники дістали тіло ще однієї загиблої людини. Таким чином, уже підтверджена смерть 46 мешканців, у тому числі дев'ятирічного хлопчика. Врятувати вдалося дев'ятьох осіб. Роботи тривають.

++09.33++

Світовий конгрес українців подав позов у Канаді, щоби зупинити передачу РФ газової турбіни

Північний потік

Світовий конгрес українців повідомляє про подання позову до Федерального суду Канади з вимогою скасувати дозвіл компанії Siemens на повернення відремонтованих турбін для російського газогону "Північний потік".

"Рішення Канади порушити санкції та відправити турбіну Siemens назад до Росії є серйозною помилкою з жахливими наслідками. Це виключення з режиму санкцій проти Росії є абсолютно неприйнятним. Існують реальні альтернативи газовим потребам Німеччини", - вважає президент конгресу Павло Ґрод.

Читайте детальніше: Повернення РФ газової турбіни: Світовий конгрес українців подав у Канаді позов

++09.15++

У Миколаївській області 12 липня загинула жінка внаслідок ракетного удару РФ по Баштанці, повідомляє у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

У ніч на середу війська РФ обстріляли околиці сіл Новоолександрівка та Широке. Вранці обстрілів зазнало селище Березнегувате. "Влучання були по лікарні, житлових будинках та поза межами населеного пункту. Інформація щодо постраждалих відсутня. Інформація щодо пошкоджень житлових будинків уточнюється", - пише Кім.

++09.00++

Протягом 12 липня російська армія нанесла чотири ракетних і два авіаційних удари, а також 13 разів застосовувала артилерію в районах адміністративних меж Луганської та Донецької областей областей, зокрема, по Верхньокам'янському, Білогорівці та прилеглих населених пунктах. Про це у ранковому зведенні повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Російська армія не припиняє обстрілів. Однак, скоріш за все, береже існуючі запаси снарядів, бо їхнє постачання перервано роботою нашої нової далекобійної зброї. Нещодавно здетонували військові склади у Кадіївці та Луганську. Сьогодні вночі в промзоні Луганська теж було неспокійно. Тому уперед знов йдуть диверсійно-розвідувальні групи окупантів, які намагаються шукати слабкі місця в нашій обороні", - пише Гайдай.

++08.36++

Внаслідок обстрілів з боку РФ на Донеччині 12 липня загинули четверо мирних жителів: двоє в Авдіївці, по одному в Бахмуті та Часовому Яру. Восьмеро людей отримали поранення, пише у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++08.22++

Російські війська двічі за ніч обстріляли з реактивних систем залпового вогню Нікопольський район Дніпропетровської області. Крім самого Нікополя, під удар потрапили ще дві громади - Червоногригорівська та Мирівська. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у ранковому зведенні, в Червоногригорівській громаді зачепило лінію електропередач, внаслідок чого без світла лишились близько шести тисяч абонентів. У Мирівській громаді пошкоджений заклад соціальної інфраструктури. Попередньо, під час обстрілів люди не постраждали. За ніч українські військові збили в регіоні два російські безпілотники.

++07.59++

Українські військові відбили штурм російських сил на Слов'янському напрямку біля населених пунктів Довгеньке та Долина, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні. У генштабі не виключають можливість повторних спроб штурму росіянами для здійснення наступу в напрямку Ізюм - Слов'янськ.

На Харківському напрямку сили РФ утримують угруповання військ зі складу Західного та Східного військових округів, зосереджуючи основні зусилля на обороні. На Бахмутському, Краматорському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські військові продовжують артилерійські обстріли. Повідомляється також про ракетно-авіаційні удари. Обстріли з артилерії ведуться росіянами в районах населених пунктів Харків, Миколаїв, Соледар, Бахмут, Опитне, Краснопілля, Хрестище, Довгеньке, Маяк та інші, йдеться у зведенні.

На Волинському та Поліському напрямках у військових підрозділах Білорусі проведено ротацію частини особового складу та техніки. Триває перевірка штабу військ територіальної оборони Жлобинського району білоруської Гомельської області.

++07.38++

У щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що атаки армії РФ на північ від Слов'янська, на схід від Сіверська та на північ від Харкова були безуспішними.