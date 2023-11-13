Кулеба закликав ЄС збільшити військову підтримку України

На засіданні Ради ЄС Дмитро Кулеба закликав партнерів "забезпечити успіх" українських військових. Жозеп Боррель запевнив, що в Євросоюзі "не буде втоми від зобов'язань" перед Україною.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні Ради Європейського Союзу із закордонних справ у понеділок, 13 листопада, закликав збільшити військову підтримку Києва та скоротити час її доставки, повідомляє українське зовнішньополітичне відомство.

"Ми маємо завжди пам'ятати, хто є головною дійовою особою в російсько-українській війні. Чиї дії задають напрям європейської історії. Чий успіх забезпечить перемогу України та всієї Європи. Це український піхотинець", - зазначив міністр

Хоча всі роди військ важливі, лише коли піхотинець бере чергову посадку або вступає до села, вони вважаються звільненими, "і це, зрештою, змінює ситуацію на передовій, потім заголовки ЗМІ, а згодом і політичні рішення", зауважив він.

"Давайте відсунемо вбік всі нюанси процесу ухвалення політичних рішень та сфокусуємося на головному питанні: що ми маємо дати українському піхотинцю, аби забезпечити його успіх?" - наголосив Кулеба.

За його словами, відповідь складається з двох компонентів: "засоби для виконання роботи та моральний дух".

Великий перелік потреб

Говорячи про те, чого наразі потребує Україна, міністр зауважив, що йдеться про низку озброєнь: бойову авіацію, артилерійські системи, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), броньовані машини, танки, боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), радари, дрони, далекобійні ракети тощо. Окремо він наголосив на необхідності подальшого посилення протиповітряної та протиракетної оборони та надання відповідних боєприпасів.

"Ми вдячні за всю надану підтримку. Ми розраховуємо на отримання восьмого траншу в рамках фонду миру та створення спецфонду в межах Європейського фонду миру на 20 мільярдів євро для допомоги Україні. Важливо також прискорити імплементацію спільного плану ЄС з надання 1 мільйона артилерійських боєприпасів", - зазначив міністр.

Також Кулеба знов закликав до створення спільного простору оборонних індустрій держав ЄС і країн-кандидатів на вступ. "Згодом ця співпраця має стати одним зі стовпів Спільної політики безпеки та оборони ЄС", - вважає він.

Крім того, міністр наголосив на необхідності прискорити ухвалення 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Кулеба: Переговори про вступ до ЄС посилять моральний дух

Говорячи про рішення Євросоюзу, які підіймають моральний дух українців, Кулеба зауважив, що "неможливо переоцінити позитивний вплив" нещодавнього рішення Європейської Комісії, яка рекомендувала розпочати переговори про вступ України до ЄС.

“Завдяки позитивній рекомендації Єврокомісії українці відчули, що наша боротьба не даремна, що наші зусилля визнані", - зазначив він.

Міністр наголосив, що Україна докладає всіх зусиль задля ухвалення рішення про рамку переговорів. "Ми розраховуємо на одностайну підтримку ваших лідерів у грудні, коли Європейська Рада зустрінеться для схвалення рішення щодо відкриття переговорів про вступ України до ЄС", - зауважив він.

Боррель: Україна є головним пріоритетом ЄС

Своєю чергою верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель запевнив, що в Євросоюзі "не буде втоми від зобов'язань" перед Україною.

"Сьогодні, вітаючи Дмитра Кулебу на Раді міністрів закордонних справ ЄС, 27 міністрів закордонних справ ЄС спрямували спільне послання підтримки Україні. Україна є головним пріоритетом ЄС - не буде втоми від зобов'язань", - написав він у соцмережі Х.

Боррель додав, що працює "над нашими майбутніми безпековими зобов'язаннями" відповідно до завдань Європейської Ради.