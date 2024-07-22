Кулеба просить ЄС збільшити експорт електроенергії в Україну

Україна вживає заходів для відновлення енергосистеми, але, серед іншого, розраховує на збільшення імпортних потужностей з ЄС, зазначив Кулеба. Він наголосив й на важливості залучення грошей та обладнання від партнерів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів активізувати дії щодо захисту енергетичної інфраструктури країни і відновлення уже пошкоджених російськими ударами об'єктів. Відповідну заяву Кулеба зробив у понеділок, 22 липня, під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, в якому він взяв участь онлайн.

Як повідомила пресслужба МЗС України, Кулеба наголосив, що нині Україна активно вживає низку кроків задля покращення ситуації в енергетиці. Крім того, головний український дипломат назвав пʼять пріоритетних кроків задля термінової допомоги українській енергосистемі.

"Наші зусилля зосереджені на п'яти напрямах. Перший - це посилення протиповітряної оборони. Другий - це швидкий ремонт та відновлення об'єктів генерації та розподілу. Третій - децентралізація енергосистеми, зокрема встановлення когенераційних установок. Четвертий - збільшення імпортних потужностей з ЄС із нинішніх 1,7 до 2,2 гВт. Пʼятий - залучення грошей та обладнання від партнерів", - зауважив міністр, слова якого наводить пресслужба відомства.

Український урядовець закликав європейських партнерів активізувати зусилля за цими п’ятьма напрямами роботи.

Зеленський казав, що Україна повністю вибирає узгоджені показники імпорту

Нагадаємо, на початку липня президент України Володимир Зеленський визнав, що Україна повністю вибирає обсяг імпорту електроенергії, який погоджено з Європейським Союзом, а уряд працює над збільшенням цього показника. "Ми робимо все, щоб збільшити імпорт, і це має бути європейське рішення. Урядовці наші працюють над відповідною згодою", - заявив тоді український президент.

А ще в травні міністр енергетики України Герман Галущенко в коментарі агенції Reuters зазначав, що Україна веде переговори про збільшення можливого імпорту електроенергії з країн ЄС, щоб компенсувати генеруючі потужності, зруйновані нападами Росії.

Тоді міністр вказував, що потенційно Україна може імпортувати до 2,4 МВт-год. "Технічно ми можемо отримувати (імпортувати) більше 2 000 МВт-год, навіть 2 400 МВт-год. Я впевнений, що рішення буде ухвалене", - запевняв Галущенко журналістів.

Як повідомлялося, внаслідок численних російських ударів весною 2024 року було виведено з ладу до 9 ГВт генеруючих потужностей, що спричинило значний дефіцит електроенергії в Україні та змусило вдаватися до багатогодинних стабілізаційних відключень споживачів. Ситуація з енергетикою особливо погіршилася в другій половині червні й першій половині липня внаслідок насамперед планової ремонтної кампанії на українських АЕС, а також через аномальну спеку фактично на всій території України.