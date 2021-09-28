Кулеба вважає, що новий уряд ФРН не буде антиукраїнським

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у вівторок, 28 вересня, що спокійно дивиться на процес коаліційних переговорів у Німеччині.

"Це буде дуже прагматичний новий німецький уряд. Він не буде антиукраїнським. Він насамперед займатиметься внутрішніми німецькими питаннями", - зазначив Кулеба. За його словами, кандидат у канцлери Німеччини від Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц (Olaf Sholz) і кандидат у канцлери від блоку Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу Армін Лашет (Armin Laschet) "зрозумілі" українським дипломатам.

"Але найважливіше тут - якою буде коаліційна угода з лібералами (Вільна демократична партія. - Ред.) та Зеленими. Якщо це буде коаліція ліберали плюс Зелені і християнські демократи або соціал-демократи, то можуть бути відмінності в нюансах, але принципово якихось різких змін я не очікую", - припустив очільник МЗС України.

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Участь Меркель у саміті "нормандської четвірки"

Також Кулеба прокоментував можливу участь нинішньої канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) у саміті лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання на Донбасі. За його словами, якщо Меркель візьме участь у цьому саміті, то його рішення і взяті на ньому зобов'язання залишаться актуальними й для нового уряду Німеччини.

"У Німеччині спадкова зовнішня політика, тому ми переконані, що навіть якщо "нормандський саміт" відбудеться за участю пані Меркель, то ті рішення, зобов'язання, які будуть взяті, залишаться актуальними і для нового уряду Німеччини", - запевнив Кулеба.

Нагадаємо, що напередодні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна працює над тим, щоб саміт лідерів країн "нормандської четвірки" з питань врегулювання ситуації на Донбасі відбувся до закінчення каденції Анґели Меркель. Єрмак зазначив, що "у нас сьогодні є лише два свідки, які пам'ятають і були присутні під час підписання мінських домовленостей, тому для нас дуже важливо, щоб така зустріч відбулася найближчим часом".