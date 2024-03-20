Кулеба вперше від вторгнення РФ відвідає Індію - Reuters

Візит очільника МЗС України Дмитра Кулеби в Індію відбудеться він на тлі того, що Київ прагне заручитися підтримкою свого мирного плану, пише Reuters.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наступного тижня відвідає Індію , повідомила у середу, 20 березня, агенція Reuters з посиланням на неназваних індійських чиновників. Це буде перший візит високопоставленого українського урядовця в Індію від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, й відбудеться він на тлі того, що Київ прагне заручитися підтримкою свого мирного плану, зазначає агенція.

Нью-Делі, який традиційно мав тісні економічні та оборонні зв'язки з Москвою, досі відмовлявся засуджувати російську агресію щодо України, натомість збільшивши закупівлі російської нафти до рекордних рівнів, нагадує Reuters.

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Підтримка економічних, культурних і технологічних зв'язків між двома країнами

Візит Кулеби відбудеться на запрошення його індійського колеги Субраманьяма Джайшанкара після телефонної розмови між урядовцями двох країн на початку року, повідомив один із співрозмовників Reuters. Окрім переговорів з індійськими посадовцями, Кулеба також має намір переглянути роботу міжурядової комісії України та Індії, яка відповідає за підтримку економічних, культурних і технологічних зв'язків між двома країнами.

Офіційне оголошення про візит очікується наступного тижня, повідомив один із співрозмовників Reuters.

Візит Кулеби відбудеться приблизно через два тижні після розмови керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з радником з питань національної безпеки Індії Аджитом Довалом.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді кілька разів проводив переговори з лідерами України та РФ, а із президентом України Володимиром Зеленським зустрічався у травні на полях саміту G7 в Хіросімі.

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