Кулеба: Україна перемогла "зимовий терор" РФ (онлайн)

Війна Росії проти України - новини середи, 1 березня.

Президентка Угорщини закликала парламент підтримати розширення НАТО

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У зв'язку з початком дискусії в парламенті Угорщини щодо ратифікації заявок Швеції і Фінляндії на вступ до НАТО, президентка країни Каталін Новак закликала депутатів підтримати це рішення. Відповідну заяву вона оприлюднила у Facebook. "Моя позиція чітка: у нинішній ситуації приєднання Швеції та Фінляндії є виправданим. Я вірю, що Національна асамблея ухвалить мудре рішення якомога швидше!" - написала Новак.

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Німеччина занепокоєна нарощуванням військового потенціалу Ірану, у тому числі через постачання безпілотників до Росії, йдеться в заяві міністерства закордонних справ Німеччини.

У відомстві також звертають увагу на перевищення ліміту збагаченого урану в Іраніі жорстокі репресії проти власного населення.

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Телефонні розмови Шольца з Путіним не записуються, заявили у Федеральному архіві ФРН. Це стосується всіх переговорів канцлера на тему війни, уточнив глава архіву Німеччини Міхаель Хольман (Michael Hollmann) в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung. За його словами, фіксуються тільки тези бесід.

Низка опозиційних політиків у Німеччині раніше висловлювали припущення, що канцлер Олаф Шольц зволікав із постачанням зброї Україні через те, що Путін міг погрожувати йому ядерною зброєю під час переговорів. Сам Шольц це заперечував.

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Україна вистояла і перемогла зимовий терор РФ, наголосив український міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у перший день весни. "1 березня 2023 року Путін зазнав п'ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення - Україна перемогла його зимовий терор. Ми вистояли найважчу у своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні", - написав він у Facebook.

Міністр додав, що "переміг і ЄС, який усупереч московському реготу також не замерз без російського газу". "Росії одна порада: задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами", - написав Кулеба.

За словами глави МЗС, перша поразка РФ була тоді, коли Україна з перших хвилин наступу не дозволила Путіну "паралізувати себе страхом". "Друга - коли ми зірвали план російського бліцкригу", - зазначив Кулеба. Третьої поразки зазнала РФ на дипломатичному фронті, вважає глава МЗС, а четверта поразка - втрата Росією великої кількості окупованих територій України через ефективний контрнаступ.

"До остаточної перемоги ще важкий шлях. Але ми з вами вже знаємо, як перемагати", - написав Кулеба.

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Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк стверджує, що Україна не запускала дрони на територію РФ.

"Україна не завдає ударів по території РФ. Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх своїх територій. Це аксіома… - У РФ наростають процеси паніки й розпаду, проявом яких є збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об'єктів на об'єкти інфраструктури…", - написав він у Twitter.

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1 березня в індійському Делі розпочинається дводенний саміт міністрів закордонних справ країни Великої двадцятки (G20), в якому мають взяти участь, зокрема, державний секретар США Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і голова МЗС Китаю Цінь Ган.

"Враховуючи характер і ситуацію, що розвивається в російсько-українському конфлікті, це буде важлива тема для обговорення", - зазначив очільник МЗС Індії Вінай Кватра. Водночас він висловив впевненість, що питання, пов'язані з продовольчою, енергетичною безпекою та добривами, на які впливає війна, також отримають "належну увагу".

++08.45++

Росія, ймовірно, вичерпала запаси дронів-камікадзе і тепер намагатиметься їх поповнити, йдеться у щоденному звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому у Twitter міністерства оборони країни. Розвідники зауважують, що 27 лютого, за даними українських посадовців росіяни випустили по Україні 14 дронів-камікадзе "Shahed", до цього в останнє їх використовували 15 лютого.

При цьому в Лондоні звертають увагу на те, що дрони були запущені з нової локації: якщо з середини грудня 2022 року їх запускали виключно з Краснодарського краю РФ, через Азовське море, то тепер, наймовірніше, з Брянської області Росії. Наявність другого пускового майданчика дасть росіянам додаткову лінію нападу, ближчу до Києва. Це, ймовірно, зменшить час перебування в повітрі над Україною і буде спробою ще більше розтягнути українську ППО", - йдеться у звіті.

Росія посилює інформаційні атаки на тлі невдач на фронті - ISW

++08.25++

Американський Інститут вивчення війни (ISW) пов'язав зростання кількості фейкових попереджень з боку офіційних посадовців з невдачами на полі бою в Україні. Це зокрема інформаційні закиди з боку міноборони РФ на адресу США щодо нібито планів застосувати отрутохімікати в Україні, нові ядерні погрози Путіна і звинувачення України в підготовці до вторгнення в Придністров'я.

Усе це свідчить про те, що "російські офіційні особи дедалі частіше намагаються пом'якшити інформаційний вплив відсутності успіхів Росії на полі бою", констатують в ISW, зазначаючи, що й раніше спостерігали подібну інформаційну тактику РФ під час військових невдач в Україні.

"Міністерство оборони Росії та російські високопосадовці, ймовірно, посилять свою участь у таких інформаційних операціях у міру того, як російський наступ у Луганській області наближатиметься до кульмінації, а можливості для українських контрнаступів зростатимуть", - підсумували аналітики ISW.

++07.40++

Генеральний інспектор міністерства оборони США Роберт Сторч заявив, що Пентагон поки що не вияв випадки нецільового використання американської допомоги Україні, повідомила агенція AP.

Сторч зробив таку заяву на слуханнях у Палаті представників США, говорячи допомогу Києву. "При цьому він попередив, що розслідування стосовно цього питання все ще перебувають на ранніх етапах", - пише агенція. Сторч заявив, що його відомство отримало низку свідчень, які потребують перевірки. "Він кілька разів повторив, що не хоче говорити про ще не завершені розслідування", - повідомляє Associated Press.

++07.00++

Минулої доби українські війська відбили понад 85 атак - на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, повідомляє генштаб ЗСУ. Російські окупанти завдали двох ракетних та 12 авіаційних ударів, включно із двома "Шахедами-136". 68 Зафіксовано 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, є постраждали серед цивільних.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ", - додали в ЗСУ.

Також українська сторона стверджує, що російські військові, що дислокуються у селі Перевальне Сімферопольського району, евакуювали свої сім'ї із Криму.

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