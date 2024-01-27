Кулеба: Україна і Литва разом вироблятимуть дрони для ЗСУ

Міністри закордонних справ України і Литви на спільній конференції оголосили про домовленість країн щодо співпраці у виробництві дронів.

Україна і Литва домовились про спільне виробництво дронів і вже визначили першочергові кроки для налагодження цього процесу. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференціі з міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом в Києві у суботу, 27 січня.

"Велику частину нашої розмови ми присвятили визначенню спільних кроків для нарощування виробництва дронів для потреб Збройних сил України. У Литви є технології, у нас є можливості масштабувати виробництво. Це була ключова тема. Є чітке розуміння що, як і коли ми будемо робити для того, щоб українсько-литовська співпраця у виробництві дронів у найкоротші терміни дала максимальний результат", - сказав Кулеба.

Читайте також: Нова "формула перемоги" для ЗСУ: хто у Європарламенті за і проти

Як повідомив Кулеба, темою перемовин також було питання інтеграції Україні в ЄС і НАТО, заморожених російських активів, санкцій і "всього того, що потребує дієвих рішень".

"У нас є спільні обнадійливі очікування від найближчого засідання Європейської Ради 1 лютого, є прогрес щодо відкриття Європейського фонду миру, щодо якого ситуація була тривалий час заблокована через позицію окремих членів ЄС. Ми працюємо над розблокуванням, і є обнадійливі кроки в цьому напрямку", - розповів він.

Ландсбергіс: Іншого шляху до миру в Європі немає

У Києві очільник МЗС Литви також зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Керівник українського оборонного відомства розповів про ситуацію на фронті, а також запропонував провести спільний форум оборонних індустрій України та країн Балтії.

"До участі в форумі будуть запрошені представники урядів, військової індустрії, а також інвестори, яких маємо переконати, що це вдалі інвестиції, які матимуть високий рівень капіталізації", - цитує Умєрова пресслужба міноборони.

Своєю чергою Ландсбергіс повідомив, що Литва зацікавлена у вивчені військового досвіду України у відсічі російської агресії, а також у поглибленні кооперації у сфері передових військових технологій.

"Я запевнив Рустема Умєрова, що Литва продовжуватиме підтримувати Україну, незалежно від того, що буде потрібно для перемоги, і ми продовжуватимемо нагадувати світу, що іншого шляху до миру в Європі немає", - написав Ліндсбергіс в соціальній мережі Х.

Напередодні Лансбергіс в коментарі литовському ЗМІ заявив, що Україна може розпочати виробництво безпілотників на території Литви. Він наголосив, що "дрони є щоденними учасниками бойових дій", і "Литва може перейняти цей досвід, вчитися в українців, які готові відкривати друзям свої книги про війну".