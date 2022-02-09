Кулеба: У законодавстві ФРН немає заборон постачати зброю Україні

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що у німецькому законодавстві немає жодних юридичних заборон на постачання зброї Україні. Про це він сказав у середу, 9 лютого, під час брифінгу із журналістами, коментуючи зустріч із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок (Annalena Baerbock) .

"Я чесно сказав: Анналена, ваша позиція несправедлива. Ми проаналізували всю вашу нормативну базу і немає жодних юридичних заборон на постачання зброї Україні. Тому це політичне рішення. Якщо це суто політичне рішення, значить воно може бути принаймні частково модифіковане", - заявив Кулеба.

Глава українського МЗС також зазначив, що німецький уряд перебуває під серйозним внутрішнім і зовнішнім тиском з приводу позиції не постачати зброю Україні.

"Уряд німецький вже достатньо настраждався через це питання. Вони прекрасно все знають, все розуміють. Рішення за ними, тепер ми подивимося, який крок вони зроблять", - підкреслив Кулеба.

Бербок в Україні

У понеділок, 7 лютого, Анналена Бербок провела зустріч з представниками українського уряду, під час якої в черговий раз заявила про підтримку України Німеччиною. Пізніше глава МЗС Німеччини побувала на передовій на Донбасі, щоб на власні очі побачити ситуацію у зоні бойових дій та поспілкуватися з місцевими жителями.

На тлі збільшення кількості російських військ біля українських кордонів, Україна неодноразово зверталась до Німеччини із проханням надати зброю. Уряд ФРН на ці вимоги відповідає відмовою. Натомість раніше повідомлялося, що Берлін поставить Україні мобільний госпіталь та п'ять тисяч військових касок.

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