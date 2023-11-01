Кулеба у Берліні обговорить з колегами вступ України до ЄС
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував свій візит до Берліна задля участі в "дуже важливій" міністерській конференції щодо євроінтеграції України. Про це Кулеба розповів у відеозверненні, оприлюдненому ввечері у вівторок, 31 жовтня, в соцмережі Instagram.
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"Одразу вирушаю у відрядження до Берліна (…) Лечу в Німеччину на дуже важливу міністерську конференцію про майбутнє Європейського Союзу. Про те, як має змінитися Європейський Союз у зв'язку з набуттям членства Україною та іншими державами", - розповів керівник українського дипломатичного відомства. "Це дуже добре, що нас хочуть чути, що не вирішують за нашою спиною", - наголосив урядовець.
Кулеба також показав на камеру статуетку ведмедя, що є символом німецької столиці.
Зеленський прагне початку перемовин про вступ до ЄС ще до кінця року
Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив під час свого традиційного вечірнього звернення, що одна з ключових політичних цілей України на завершення 2023 року - готовність до відкриття переговорів щодо членства у ЄС. На тлі цього глава української держави провів нараду щодо роботи з блоком.
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"Всі рівні держави мають бути готовими до цього. І будуть. Очікуємо аналогічної готовності від європейських інституцій - ми чітко розуміємо пріоритети, ми готуємо наші кроки", - зазначив президент Зеленський.
Зранку в середу, 1 листопада, Зеленський написав у своєму Telegram-каналі: "Робимо все, щоб цього року досягти політичного рішення щодо членства України у Євросоюзі".
Раніше ЗМІ писали, що Єврокомісія планує 8 листопада оголосити остаточні результати виконання Україною семи умов, що будуть зафіксовані у звіті про розширення. Очікується, що Україна отримає позитивну рекомендацію, а 14-15 грудня буде ухвалене рішення про початок офіційних переговорів щодо її вступу до ЄС.