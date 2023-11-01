Кулеба у Берліні обговорить з колегами вступ України до ЄС

У Берліні відбудеться "дуже важлива" конференція глав МЗС, де обговорюватимуть реформу ЄС та євроінтеграцію України, повідомив Дмитро Кулеба. Зеленський вказав на готовність Києва до перемовин про вступ до ЄС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував свій візит до Берліна задля участі в "дуже важливій" міністерській конференції щодо євроінтеграції України. Про це Кулеба розповів у відеозверненні, оприлюдненому ввечері у вівторок, 31 жовтня, в соцмережі Instagram.

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"Одразу вирушаю у відрядження до Берліна (…) Лечу в Німеччину на дуже важливу міністерську конференцію про майбутнє Європейського Союзу. Про те, як має змінитися Європейський Союз у зв'язку з набуттям членства Україною та іншими державами", - розповів керівник українського дипломатичного відомства. "Це дуже добре, що нас хочуть чути, що не вирішують за нашою спиною", - наголосив урядовець.

Кулеба також показав на камеру статуетку ведмедя, що є символом німецької столиці.

Зеленський прагне початку перемовин про вступ до ЄС ще до кінця року

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив під час свого традиційного вечірнього звернення, що одна з ключових політичних цілей України на завершення 2023 року - готовність до відкриття переговорів щодо членства у ЄС. На тлі цього глава української держави провів нараду щодо роботи з блоком.

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"Всі рівні держави мають бути готовими до цього. І будуть. Очікуємо аналогічної готовності від європейських інституцій - ми чітко розуміємо пріоритети, ми готуємо наші кроки", - зазначив президент Зеленський.

Зранку в середу, 1 листопада, Зеленський написав у своєму Telegram-каналі: "Робимо все, щоб цього року досягти політичного рішення щодо членства України у Євросоюзі".

Раніше ЗМІ писали, що Єврокомісія планує 8 листопада оголосити остаточні результати виконання Україною семи умов, що будуть зафіксовані у звіті про розширення. Очікується, що Україна отримає позитивну рекомендацію, а 14-15 грудня буде ухвалене рішення про початок офіційних переговорів щодо її вступу до ЄС.