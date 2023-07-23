Кулеба: спроби Путіна посварити Україну та Польщу - марні

Київ і Варшава "стоятимуть разом проти російського імперіалізму", заявив міністр закордонних справ України після провокаційних закидів і погроз Путіна в бік Польщі.

Спроби президента РФ Володимира Путіна посіяти розбрат між Києвом і Варшавою - "такі ж марні, як і його невдале вторгнення в Україну", заявив у неділю, 23 липня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"На відміну від Росії, Польща та Україна зробили висновки з історії, та завжди стоятимуть разом проти російського імперіалізму і неповаги до міжнародного права", - написав Кулеба в Twitter.

До свого допису він додав посилання на заяву міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі, у якій зазначається, що "історичні інсинуації російської влади" свідчать про "глибоко вкорінений ревізіонізм та імперіалізм Росії".

Путін погрожує Польщі

21 липня на засіданні Ради безпеки РФ Путін заявив, що "Польща раніше захоплювала чуже", а тепер планує "окупувати Західну Україну" та "мріє про білоруські землі". Він наголосив, що Росія розглядатиме атаку на Білорусь як агресію проти себе. Путін назвав західні землі Польщі "подарунком Сталіна". "Наші друзі у Варшаві забули про це, ми нагадаємо", - пригрозив він.

Його слова пролунали після того, як польський уряд оголосив, що збільшує чисельність військ на кордоні з Білоруссю через присутність там бойовиків російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер".

Через закиди Путіна 22 липня МЗС Польщі викликало посла РФ на "коротку розмову". В міністерстві назвали коментарі російського президента "спробою одного воєнного злочинця, яким сьогодні є Путін, виправдати іншого воєнного злочинця, яким був Сталін".

Лукашенко залякує Варшаву

23 липня білоруський правитель Олександр Лукашенко заявив на зустрічі з Путіним, що "вагнерівці" хочуть "сходити на екскурсію" до Варшави і Жешува. Щодо останнього, за його словами, в них "погані настрої", бо нібито саме звідти Збройним силам України (ЗСУ) надходила західна військова техніка під час боїв під Бахмутом.

Також Лукашенко заявив, що Захід хоче "відтяпати західну Україну і приєднати до Польщі" як "плату за активну участь поляків в операції проти військ РФ". Зокрема, він привіз Путіну карту, щоб показати як Польща перекидає війська до кордонів "Союзної Держави" Білорусі та Росії.