Кулеба: Справжній мир без покарання Росії неможливий

Москва має бути притягнута до відповідальності за всі свої злочини, скоєні в Україні, і це є передумовою для справжнього повоєнного миру, вважає Дмитро Кулеба.

Росія вкрала не лише територію в України, але й мир у Європі та стабільність у світі, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Вона зруйнувала основні принципи людяності, вчинивши невимовні звірства", - написав Кулеба в гостьовій статті , опублікованій у неділю, 23 квітня, у виданні Die Welt.

Як наголосив український міністр, не може бути справжнього миру, якщо Москва не буде притягнута до відповідальності за всі свої злочини. За словами Кулеби, надії на панування миру у 21-му столітті були розбиті. "Замість цього Росія відкинула нас назад у довге 19-те століття, для якого характерні колоніальні завоювання", - написав український міністр. "Ця війна показала, що безпека в регіоні є неподільною. Загроза одному - це загроза для всіх", - зауважив Кулеба, додавши, що майбутнє євроатлантичної безпеки буде "вирішуватися на полі бою в Україні".

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Без покарання агресора майбутнє буде під загрозою

Кулеба гостро розкритикував заклики до швидких переговорів між Москвою і Києвом. "Якщо ми зараз зробимо помилку і вирішимо винагородити Путіна за його агресію в будь-якій формі замість того, щоб перемогти його й дати урок для всіх інших потенційних агресорів, майбутнє України, Європи і всього світу буде поставлено під загрозу", - пояснив він. "Можливо, Росія і каже, що хоче припинення війни, але це нічого не означає, якщо вона не наказує командирам на місцях зупинити атаки. Росія продовжує здійснювати жорстокі напади на українські села і міста, щоб убити більше людей і захопити більше землі. Не схоже, що вона бажає вступити в переговори, припинити агресію і відновити мир", - заявив український дипломат.

Справжній мир, за словами Кулеби, можна досягти лише шляхом відновлення міжнародно визнаного кордону України. "Справжній мир означає світ, об'єднаний верховенством міжнародного права", - зазначив Кулеба. На його переконання, уроків історії минулого століття зрозуміло, "що світ потребує справжнього миру, а не умиротворення".

Як відомо, деякі світові та європейські лідери закликають до мирних переговорів для завершення війни Росії проти України, утім, офіційний Київ їх категорично відкидає, оскільки держава-агресор Росія не демонструє жодних ознак готовності для переговорів. У владі України неодноразово наголошували, що для початку мирного процесу Росії перш за все необхідно вивести усі свої війська з української території.