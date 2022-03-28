Кулеба розкритикував Ritter Sport за відмову йти з Росії

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за другу половину середи, 30 березня.

DW стежить за подіями четверга, 31 березня, з 00.00 (час київський).



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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко розкритикував німецького виробника шоколаду Ritter Sport за відмову припинити постачання продукції на російський ринок. Нагадуючи, що відмову йти з Росії в компанії аргументують можливими "серйозними наслідками", Кулеба заявив: "Однак, якщо компанія залишиться в Росії, це матиме ще негативніші наслідки, приміром, тотальні збитки репутації". "Припиніть спонсорувати військові злочини, Ritter Sport. Бережіть свій бренд та прибутки", - написав глава МЗС України у Twitter.





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Президенту Росії Володимиру Путіну не вдалося внести розкол до лав НАТО та ЄС. Таку заяву зробила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт (Christine Lambrecht) під час візиту до Вашингтона. "Ми тримаємось разом і є надійними партнерами. Насамперед, наші союзники на східному фланзі НАТО можуть беззастережно на це покластися", - наголосила політикиня. При цьому Ламбрехт вкотре висловила підтримку Україні з боку Німеччини: "Ми підтримуємо Україну постачанням озброєнь у боротьбі з жорстоким агресором".

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Переговори з російською делегацією в онлайн форматі відновляться 1 квітня - Арахамія

Голова фракції "Слуга Народу" у ВР, член делегації України на переговорах з РФ Давид Арахамія повідомив, що переговори України та Росії відновляться 1 квітні в форматі онлай. Про це Арахамія написав у своєму Telegram-каналі ввечері середи, 30 березня. За його словами, на переговорах у Туреччині українська сторона оголосила, що "настала потреба зустрічі лідерів двох держав". "Російська делегація відповіла, що для початку потрібно мати більш узгоджений проект договору. За тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу", - запевнив Арахамія. Утім, український політик наголосив, що Київ і надалі наполягатиме, щоб така зустріч "відбулася не на території Росії чи Білорусі".

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Влада закликала цивільне населення Луганської області евакуюватися

На тлі посилення наступальних дій російських військ у Луганській області влада закликала цивільне населення евакуюватися. Відповідний заклик поширив на своїй Facebook-сторінці керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай. "Вибір їхати чи не їхати з області, кожен робить самостійно, орієнтуючись на власні обставини, але ми не можемо втрачати Вас…подбайте про себе, подбайте про Ваших дітей!", - звернувся до громадян посадовець.

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За 35 днів російських обстрілів у Харкові знищено знищено 1531 об'єкт. Такі дані оприлюнив у відеозвернені мер міста Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі. За даними мера, з цього числа 1292 - це житлові будинки, а ще зруйновано 70 шкіл, 54 дитсадки, 16 лікарень. Крім того, в руїнах 279 адміністративних будівель. "І це я кажу тільки про цивільні об'єкти", - сказав Терехов.

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ЗСУ застерігають щодо небезпеки подальших ракетних обстрілів військами РФ території України. На цьому наголошується в останньому зведенні про ситуацію на фронтах, поширеному на Facebook-сторінці міноборони України. "Зберігається загроза застосування ракетного озброєння по об'єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні. "В акваторії Чорного моря перебувають кораблі, оснащені крилатими ракетами морського базування "Калибр". У військово-морській базі Севастополь завершено поповнення боєкомплекту КРМБ типу "Калибр" на фрегаті "Адмирал Макаров", - інформують у оборонному відомстві.

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Мер Харкова Ігор Терехов закликав підприємців міста повернутись до своєї діяльності, щоб відновити економіку. Відповідний заклик очільник міста поширив у своєму Telegram-каналі. "Я звертаюся до бізнесу: повертайтеся до роботи, заробляйте, піднімайте економіку. На це чекає від вас Харків та Україна", - написав Терехов.

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Зеленський - "диванним генералам": Ідіть на поле бою

Президент Володимир Зеленський засудив у своєму останньому відеозверненні спроби розпочати політичні дискусії щодо ефективності дій Збройних сил України (ЗСУ). На думку президента, під час війни у суспільстві й політикумі не мусить бути дискусій щодо шляхів протистояння ворогу, що було допустимо у мирний час. "Якщо хтось робить вигляд, ніби може повчати наші ЗСУ, як воювати, як протистояти ворогу, то найкращий шлях це зробити - відправитися на поле бою безпосередньо. Не з крісла вдома чи в тому місці, куди виїхали за безпекою, а з реальних бойових зіткнень. Якщо до цього не готові, не варто й починати повчати наших захисників і захисниць", - дорікнув Зеленський.

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Президент України Володимир прокоментував у своєму підсумковому відеозверненні оголошене раніше російською стороною відведення військ на київському та чернігівському напрямку. "Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання, наслідки роботи наших захисників", - заявив Зеленський.

Водночас глава держави наголосив, що відбувається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі. "І до цього ми готуємось", - підкреслив Зеленський. "Ми нікому не віримо - у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою. І зараз - це найголовніше. Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину", - запевнив український президент.

Він також згадав підсумки його перемовин з закордонними партнерами. "Пріоритети відомі: їх три - зброя для України, нові санкції проти Росії та фінансова підтримка для нашої держави", - додав Зеленський.

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Президент Франції Еммануель Макрон засудив обстріл будівлі Міжнародного червоного хреста (МЧХ) в Маріуполі, що перебуває в облозі російськими військами. "МЧХ є нейтральним та безучасним діячем, що не має бути під прицілом", - написав Макрон у Twitter.

За його словами, те саме стосується і цивільного населення, медичного персоналу та хворих людей. Президент Франції вкотре висунув вимогу припинення вогню та дотримання гуманітарного права. Раніше у середу уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила про обстріл російськими військами будівлі МЧХ у Маріуполі.

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