Кулеба: Розкручується наратив про нібито невдячність України

Неправдивий наратив про начебто невдячність українців Польщі може мати негативні наслідки для безпеки Європи, вважає очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Неправдивий наратив про нібито невдячність українців Польщі нині активно розкручується і може мати негативні наслідки для безпеки не лише двох країн, а й усієї Європи. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", опублікованому у четвер, 28 вересня.

"Я вважаю стратегічно загрозливим не нинішню проблему із зерном - її буде вирішено, - а те, що активно розкручується наратив про начебто невдячність українців. Це відверта неправда", - сказав він.

Кулеба наголосив, що Україна "дуже щиро й глибоко вдячна польському народу та польському уряду, який підставив від початку російської агресії плече і відкрив обійми". Український дипломат наголосив, що це було сказано "100 разів і ще 100 разів скажемо".

"Але те, що в голови поляків закладають наратив про невдячність України та українців, насправді може мати надзвичайно негативні наслідки для безпеки", - наголосив Кулеба.

За його словами, йдеться не лише про наслідки для відносин між народами України та Польщі, а про негативні наслідки "для безпеки українців, поляків та Європи загалом".

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Напруженість між Україною та Польщею

Публічні суперечки між Києвом і Варшавою почали загострюватися після того, як Польща в односторонньому порядку запровадила ембарго на імпорт чотирьох українських сільськогосподарських продуктів, включно з зерном. Україна подала на неї позов до Світової організації торгівлі та пригрозила аналогічними заходами щодо імпорту аграрних продуктів з Польщі.

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З трибуни Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 20 вересня Зеленський заявив: "Тривожно бачити, як дехто у Європі, деякі наші друзі у Європі, розігрують солідарність у політичному театрі, роблячи з зерна трилер. Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора".

Після того президент Польщі Анджей Дуда порівняв Україну з потопаючим, який тягне на дно, а прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зробив суперечливу заяву про військову допомогу Україні, яку потім розтлумачували уряд і президент.

Водночас 21 вересня міністри аграрної політики України та Польщі домовились знайти рішення щодо імпорту, яке врахує інтереси обох країн.

Зеленський після цього кілька разів публічно дякував полякам за підтримку.

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